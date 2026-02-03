Popustili nakon velikog pritiska : Bill i Hillary Clinton pristali svjedočiti u istrazi Predstavničkog doma o Epsteinu

Bivši američki predsjednik Bill Clinton i njegova supruga Hillary Clinton, nekadašnja državna sekretarka SAD-a, pristali su svjedočiti u istrazi američkog Kongresa vezanoj uz pokojnog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. Vijest je prvo na društvenim mrežama potvrdio Clintonov bivši zamjenik šefa osoblja, kratko poručivši: „Bivši predsjednik i bivša državna sekretarka pojavit će se pred odborom.“

Do dogovora dolazi u trenutku kada se Zastupnički dom američkog Kongresa, pod kontrolom republikanaca, pripremao glasati o tome hoće li se protiv Clintonovih pokrenuti postupak zbog kaznenog nepoštivanja Kongresa, zbog ignoriranja sudskih poziva.

Fotografija Billa Clintona pojavljuje se u dokumentima o Epsteinu koje je objavilo američko Ministarstvo pravosuđa, iako je bivši demokratski predsjednik kategorički odbacio bilo kakvu krivnju ili neprimjereno ponašanje.

Još nije poznato kada će iskazi biti dani, no riječ je o presedanu: posljednji put jedan bivši američki predsjednik svjedočio je pred kongresnim odborom 1983. godine, kada je to učinio Gerald Ford.

Odbor za nadzor Zastupničkog doma, kojim upravljaju republikanci, krajem prošlog mjeseca izglasao je mjeru kojom se Clintonove želi proglasiti krivima za nepoštivanje Kongresa, uz podršku dijela demokratskih zastupnika.

Predsjednik odbora James Comer tada je poručio kako „nitko nije iznad zakona“.

Advokati Clintonovih ranije su sudske pozive nazvali „neprovedivima“, tvrdeći da su Kongresu već dostavili „ograničene informacije“ koje posjeduju o Epsteinu.

Sam par odbacio je pozive kao „ništa više od političkog manevra s ciljem sramoćenja političkih protivnika, po nalogu predsjednika Trumpa“.

„Pregovarali su u dobroj vjeri“, napisao je Clintonov glasnogovornik Ureña u objavi upućenoj Odboru za nadzor. „Vi niste.“

„Pod zakletvom su vam rekli sve što znaju, ali vas to ne zanima“, dodao je.

Zaključio je porukom: „Veselimo se postavljanju presedana koji će vrijediti za sve.“

Bill Clinton nikada nije bio optužen za nedjela od strane žrtava Epsteinova zlostavljanja te je više puta zanijekao da je imao ikakva saznanja o njegovim kaznenim djelima.

U dokumentima Ministarstva pravosuđa, objavljenima nakon što je Kongres donio zakon kojim se nalaže objava materijala vezanih uz Epsteinove istrage, pojavljuju se fotografije na kojima je Bill Clinton u društvu Epsteina, uključujući i snimke s njegovog imanja.

Na jednoj fotografiji bivši predsjednik pliva u bazenu, dok ga druga prikazuje kako leži na leđima u jacuzziju, s rukama iza glave.

Ureña je tada izjavio da su fotografije stare nekoliko desetljeća te da je Clinton prekinuo sve veze s Epsteinom mnogo prije nego što su njegova kaznena djela izašla na vidjelo.

Clintonovi su prošlog mjeseca uputili pismo Comeru u kojem su oštro kritizirali njegovo vođenje istrage.

„Odluke koje ste donijeli i prioriteti koje ste postavili kao predsjednik odbora u vezi s istragom o Epsteinu spriječili su stvarni napredak u rasvjetljavanju uloge države“, stoji u pismu.

Dodali su kako „ne postoji nikakvo razumno objašnjenje za njegove postupke osim sirove stranačke politike“.

Comer je ranije naglasio da su sudski pozivi Clintonovima odobreni dvostranačkom većinom.

„Mjesecima smo komunicirali s pravnim timom predsjednika Clintona, nudeći im priliku za prilikom da dođu i svjedoče barem jedan dan, ali oni su stalno odugovlačili“, rekao je Comer, republikanski zastupnik iz Kentuckyja.

(Kliker.info-agencije)