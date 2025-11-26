Poplave u Konjicu: Voda ugrozila kuće i odnijela put, korita oštećena još od prošlogodišnjih poplava (Video)
“Tako da je došlo do izlivanja, došlo je do presijecanja putnih komunikacija, pogotovo regionalni put koji ide od Ostrošca do Fojnice je na nekoliko lokacija prekinut, nije moguće se komunicirati tim putem. Takođe i nekoliko lokalnih puteva je oštećeno. Od ranih jutarnjih sati je građevinska operativa na terenu, pokušava da to sve vrati u funkciju”, rekao je Hodžić.
Ipak, ističe da sigurno još nekoliko dana ovaj regionalni put neće biti u funkciji jer su oštećenja ogromna.
“Jutros smo imali u Buturović Polju 5-6 objekata koja su bila ugrožena, u dva objekta je ušla voda, do nekoliko kuća je došla, ali evo jednim maksimalnim angažmanom građevinske operative spriječilo se značajno izlijevanje. Sad imamo nešto povoljniju prognozu, kiša je stala, ne pada više, tako da je nivo vode u opadanju. Nadamo se da neće biti značajnih problema u narednom periodu”, naveo je.
Kazao je i to kako su počeli rad na pravljenju obala i utvrda, ali je najveći problem je regionalni put koji je sada 100% u prekidu i značajna sela uz dolinu reke Neretvica sada nemaju putnu komunikaciju.
“Ima alternativnih pravaca gdje radimo, ali još uvijek sigurno za dan-dva neće biti moguće saobraćati ovim regionalnim putem”, poručio je Hodžić za N1.
