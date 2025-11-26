Poplave u Konjicu: Voda ugrozila kuće i odnijela put, korita oštećena još od prošlogodišnjih poplava (Video)

“Jutros smo imali u Buturović Polju 5-6 objekata koja su bila ugrožena, u dva objekta je ušla voda, do nekoliko kuća je došla, ali evo jednim maksimalnim angažmanom građevinske operative spriječilo se značajno izlijevanje. Sad imamo nešto povoljniju prognozu, kiša je stala, ne pada više, tako da je nivo vode u opadanju. Nadamo se da neće biti značajnih problema u narednom periodu”, naveo je.