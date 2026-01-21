Ponovo promijenio ploču : Trump odustao od prijetnje carinama zbog Grenlanda nakon razgovora s NATO‑om u Davosu

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da neće uvesti carine evropskim zemljama koje su bile planirane za 1. februar, nakon što je, kako je naveo, postignut dogovor o “okviru budućeg sporazuma” o budućnosti Grenlanda i šire arktičke regije, poslije razgovora s generalnim sekretarom NATO‑a Markom Rutteom u Davosu.

Trump je ovu odluku saopštio nekoliko sati nakon obraćanja na Svjetskom ekonomskom forumu, gdje je rekao da ne planira koristiti silu kako bi Sjedinjene Američke Države preuzele kontrolu nad Grenlandom, ali da i dalje insistira na razgovorima o američkoj ulozi na tom području.

“Izgradili smo okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom. Ovo rješenje, ako bude finalizirano, bit će veoma dobro za Sjedinjene Američke Države i za sve zemlje članice NATO‑a”, napisao je Trump na mreži Truth Social, dodajući da carine koje su bile najavljene više neće stupiti na snagu.

On je naveo da će daljnje pregovore voditi potpredsjednik JD Vance, državni sekretar Marco Rubio i specijalni izaslanik Steve Witkoff, koji će mu direktno podnositi izvještaje o napretku razgovora.

“To je dugoročni dogovor. To je krajnji, dugoročni dogovor. Stavlja sve u zaista dobru poziciju”, izjavio je Tramp novinarima u Davosu, potvrdivši da je dogovor trajan.

Dodao je da se sada radi na detaljima tog sporazuma.

I dalje nisu poznati konkretni elementi sporazuma postignutog tokom razgovora između američkog predsjednika i generalnog sekretara NATO-a.

Portparol NATO‑a potvrdio je, međutim, da će države članice Alijanse zajednički raditi na jačanju bezbjednosti Arktika. On je dodao da će se pregovori između Danske, Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država nastaviti s ciljem da se osigura da Rusija i Kina nikada ne steknu uporište na Grenlandu – ni ekonomsko ni vojno.

“Razgovori među saveznicima u NATO‑u o okviru na koji se predsjednik pozvao biće usmjereni na jačanje bezbjednosti Arktika kroz zajedničke napore saveznika, posebno sedam arktičkih članica NATO‑a”, naveo je portparol Alijanse.

Vanredni samit Evropske unije, koji je hitno sazvan za četvrtak, 22. januara, biće održan bez obzira na to što je Donald Tramp odustao od najave uvođenja carina, potvrdili su evropski zvaničnici.

Ministar spoljnih poslova Danske Lars Leke Rasmusen izjavio je u srijedu da pozdravlja najavu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da Vašington više ne planira da uvede carine evropskim zemljama zbog Grenlanda.

U intervjuu za danski javni servis, danski minister je ponovio da je za njegovu zemlju ključno da se ovo pitanje okonča na način koji poštuje volju naroda Grenlanda.

“Neće se dogoditi da Sjedinjene Američke Države posjeduju Grenland. To je crvena linija“, podvukao je on.

Evropski zvaničnici ranije su oštro reagovali na Trumpove najave, upozoravajući da bi uvođenje carina zbog pitanja suvereniteta Grenlanda moglo ozbiljno narušiti odnose između Sjedinjenih Američkih Država i njihovih evropskih saveznika.

Grenland je poluautonomna teritorija koja pripada Kraljevini Danskoj i ima značajan geostrateški položaj u Arktiku. Američki predsjednik Donald Trump još je tokom prvih sedmica svog novog mandata ponovo otvorio pitanje američkog preuzimanja tog ostrva, tvrdeći da je ono ključno za sigurnost Sjedinjenih Američkih Država i NATO‑a, posebno u kontekstu ruskog i kineskog prisustva u arktičkom regionu.

Sredinom januara Trump je zaprijetio uvođenjem carina od 10 posto na uvoz iz osam evropskih zemalja – među njima Danske, Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva – koje su odbile da podrže njegovu inicijativu o Grenlandu. Najavio je i mogućnost povećanja tih carina na 25 posto od juna, ukoliko se ne postigne dogovor.

Prijetnje su izazvale snažne reakcije širom Evrope. Evropska komisija i vlade više država upozorile su da bi takav potez mogao dovesti do ozbiljne eskalacije trgovinskih sporova i narušiti transatlantske odnose. Pojedini evropski zvaničnici razmatrali su i mogućnost uzvratnih mjera, uključujući korištenje mehanizama za zaštitu EU od ekonomske prisile.

Pitanje Grenlanda dominiralo je i raspravama na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu, gdje je Trump po prvi put javno isključio vojnu opciju, ali istovremeno pozvao na “hitne pregovore” o budućnosti ostrva. Danska i Grenland više puta su poručili da nisu spremni razgovarati o promjeni suvereniteta, ali da ostaju otvoreni za saradnju u oblasti bezbjednosti na Arktiku u okviru NATO‑a.

Preokret je uslijedio nakon Trumpovog sastanka s generalnim sekretarom NATO‑a Markom Rutteom 21. januara, kada je američki predsjednik objavio da je postignuta saglasnost o okviru budućeg sporazuma, te da se odustaje od uvođenja carina planiranih za početak februara.

