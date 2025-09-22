Ponos Bosne i Hercegovine: Ismail Barlov vicešampion svijeta

Ismail Barlov, paraplivački reprezentativac Bosne i Hercegovine osvojio je danas srebrnu medalju na seniorskom Svjetskom prvenstvu u Singapuru.

Takmičar Plivačkog kluba SPID iz Sarajeva nastupio je u disciplini 50 metara prsno i sa rezultatom 58:55 osvojio titulu vicešampiona svijeta.

Sa ovim vremenom najbolji paraplivač Bosne i Hercegovine ujedno je postavio i novi državni, odnosno lični rekord.

Ismail Barlov u finale se plasirao nakon što je u jutarnjim kvalifikacijama bio prvi u svojoj grupi sa vremenom 59:26.

“Danas sam završio svoju glavnu trku na Svjetskom seniorskom prvenstvu u Singapuru. Osvojio sam srebrnu medalju i veoma sam zadovoljan svojim rezultatom. Takođe, veoma mi je drago što sam kompletirao kolekciju medalja sa velikih takmičenja. Sada imam medalje sa Evropskog, Svjetskog prvenstva i Paraolimpijskih igara i drago mi je što sam još jednom obradovao ljude u Bosni i Hercegovini”, rekao je Barlov koji je u Singapur doputovao kao aktuelni vicešampion sa prošlogodišnjih Paraolimpijskih igara u Parizu, saopćeno je iz Plivačkog klub SPID.

Bh. boje u Singapuru brani i Ismail Zulfić, u pratnji trenera Amela Kape.

(Kliker.info-BHRT)