Poljska aktivira član 4 NATO-a: “Noćni upad ruskih dronova prelazi sve granice”

Poljski premijer Donald Tusk saopštio je danas da Varšava zbog noćašnjeg upada najmanje 19 ruskih dronova duboko u njenu teritoriju aktivira član 4. sporazuma NATO, odnosno konsultacije kada zemlja članica smatra da je, između ostalog, ugrožen njen teritorijalni integritet.

“Zahvalni smo za savezničke riječi solidarnosti i podrške, one su potrebne ali to nije dovoljno. To je zajednička odluka predsjednika Poljske i moja. Član 4. je samo uvod u jačanje saradnje i tu riječi nisu dovoljne. Očekivaćemo veću pomoć. Ovo nije naš rat. To nije isključivo rat Ukrajinaca, to je rat koji je Rusija objavila cijelom slobodnom svijetu”, kazao je Tusk poslanicima donjeg doma poljskog parlamenta.

Na osnovu informacija Generalštaba Vojske Poljske Tusk je prenio da je upad najmanje 19 ruskih dronova trajao cijelu noć i da je posljednji oboren jutros u 6.45. “Ono što je novo, to je pravac, po prvi put ne iz Ukrajine kao ranije, greška ili sitne provokacije Rusije, već direktni upad iz Bjelorusije. Potvrđeno je da su oborena tri drona i vjerovatno i četvrti. Još neko vrijeme tragaće se za ostacima”, rekao je premijer.

Tusk je objasnio da su noćas zatvorena četiri aerodroma da bi se olakšalo dejstvo vojnog vazduhoplovstva, poljskih i aviona NATO koji su dignuti da obore dronove, a da sami aerodromi nisu bili ugroženi. “Dobra vijest je da niko nije povrijeđen. Počele su savezničke konsultacije da se ojača vazdušna odbrana teritorije Poljske. Mobilisaćemo saveznike u svijetu da zaista ozbiljno uzmu ovu prijetnju. Nema povoda da tvrdimo da smo u ratu ali ova ruska provokacija prešla je granice i opasnija je od svih prethodnih”, rekao je poljski premijer.

Tusk je dodao da je obaveza cijelog državnog vrha da ubijedi saveznike da već prestanu da pričaju kako su oni daleko od istočnog krila ili čak na drugom kontinentu. “Nužna je mobilizacija čitavog Zapada da se više nikada ne desi da se Poljskoj čini da ima saveznike a da se pokaže da su oni samo na papiru”, rekao je Tusk.

Poljski premijer noćašnji upad ruskih dronova u Poljsku povezao je sa rusko-bjeloruskim vojnim vježbama Zapad od 12. do 16. septembra na teritoriji Bjelorusije u pograničju sa Poljskom. “Dronovi koji su upali kod nas, oni koji su oboreni, samo su dio veće operacije. U petak počinju vrlo agresivne vojne vježbe, agresivne jer je u pitanju simulacija dejstava oko koridora Suvalki koji je jedan od ciljeva ruskih operacija. Kontekst je očigledan – izazivanje haosa, nemira u Poljskoj. Ovo je više od provokacije”, kazao je Tusk.

Poljski premijer apelovao je na opoziciju da u trenutku ove agresivne provokacije bez presedana prestane da traži neprijatelje zemlje na Zapadu već da se i vlada i opozicija zajedno suoče s “onim jedinim realnim neprijateljem koji je na Istoku”.

“Danas je krajnje vrijeme da jasno kažemo da ćemo biti uz Ukrajinu, podržaćemo je jer ona nosi glavno breme sukoba sa Rusijom”, apelovao je premijer na opoziciju koja često u kampanjama igra antiukrajinskom kartom.

(Kliker.info-Beta)