Politico otkriva : Evo šta će Trump ponuditi Ukrajini u zamjenu za primirje!

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu europskim čelnicima i ukrajinskom predsjedniku da su SAD uz neke uslove spremne pružiti sigurnosne garancije za Ukrajinu, rekle su tri osobe upoznate s razgovorom, a prenosi Politico.

To im je poručio na virtualnom sastanku koji je u srijedu organizirala Njemačka s ciljem koordinacije američkih i europskih stavova prije Trumpovog samita u petak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

Tri osobe – europski diplomat, britanski dužnosnik i osoba obaviještena o razgovorima – sve su rekle da su SAD spremne igrati neku vrstu uloge u pružanju pomoći Kijevu za odvraćanje buduće ruske agresije, ako se postigne primirje.

Osoba obaviještena o pozivu rekla je da je Trump naglasio da će preuzeti takvu obvezu samo ako to nije dio NATO-a.

Oprezni optimizam

Trumpova otvorenost prema sigurnosnim jamstvima – što je bio ključni zahtjev i Ukrajine i Europe – pomaže objasniti oprezni optimizam koji su europski dužnosnici izrazili nakon razgovora i prije samita u petak, ističe Politico.

No jedan od izvora za Politico kaže da Trump nije precizirao što je mislio pod sigurnosnim jamstvima i da je raspravljao samo o širem konceptu.

Trump prepoznaje da američka sigurnosna jamstva moraju biti dio konačnog sporazuma i vidi da SAD u tome igra ulogu, naglasio je britanski dužnosnik.

Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentar o Trumpovoj otvorenosti prema američkoj ulozi u davanju sigurnosnih jamstava.

Kakva god jamstva bila, Trump je jasno dao do znanja da SAD neće nastaviti izravno isporučivati oružje ili trupe Ukrajini, iako će prodavati oružje Europi koje će koristiti Kijev.

Također je vjerojatno da će to biti ograničeno i moglo bi razočarati ukrajinske pristaše koji žele snažnija jamstva od SAD-a kako bi odvratili Rusiju od moguće ponovne invazije na Ukrajinu nakon završetka borbi.