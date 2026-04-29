Godinu dana kasnije, situacija je znatno drugačija: ovog mjeseca njegovom protivljenju novoj prodaji oružja pridružilo se još 39 članova demokratskog kluba u Senatu. Riječ je o velikom zaokretu koji je odjeknuo od Washingtona do Jerusalema, piše Politico.

U nedavnom intervjuu Sanders se osvrnuo na ovu promjenu, zbog koje neki analitičari tvrde da upravo on, a ne lider manjine u Senatu Chuck Schumer, predvodi demokrate po pitanju politike prema Izraelu.

„To je tačno“, rekao je Sanders. „Imamo 40 glasova, a Schumer sedam. Imamo veću podršku za naš stav nego Chuck za svoj. To je očigledno.“

Prema pisanju portala Semafor, podjela je bila tema i među republikancima, gdje je jedan od vodećih članova većine John Barrasso navodno rekao da demokrate u vezi s Izraelom zapravo predvodi Sanders, a ne Schumer.

Zamah koji šalje poruku Netanyahuu

Iako su republikanci i dio demokrata naklonjenih Izraelu do sada uspijevali osigurati isporuke oružja, Sandersovi saradnici tvrde da rastuća podrška njegovoj inicijativi jasno pokazuje izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu da Sjedinjene Države neće bezuslovno podržavati vojne akcije u Gazi, Libanu i Iranu.

Senator Richard Blumenthal, koji i dalje podržava prodaju oružja, rekao je da Netanyahuovu vladu treba ograničiti, ali smatra da Sanders koristi „pogrešan pristup“.

Većina senatora koji su promijenili stav navode zabrinutost zbog rata i mogućnosti eskalacije sukoba, a ne Sandersa kao ključni razlog. Ipak, senator Peter Welch ističe da Sanders ima značajnu ulogu u promjeni stava.

„On je od početka bio glasan i utjecajan“, rekao je Welch.

„Nisam morao mnogo lobirati“

Sanders je rekao da nije morao intenzivno uvjeravati kolege.

„Pitanje je dovoljno jasno“, rekao je.

Dodao je da mnogi demokratski senatori dobijaju reakcije birača koji se protive trošenju novca na vojnu pomoć Izraelu, dok se u SAD-u istovremeno suočavaju s problemima poput stanovanja i zdravstvene zaštite.

Kao primjere senatora koji su promijenili stav naveo je Marka Kellyja i Coryja Bookera.

Sukob oko AIPAC-a i optužbi za antisemitizam

Sanders je kritikovao i utjecaj moćnog pro-izraelskog lobija AIPAC.

„Većina Amerikanaca sada smatra da ne treba finansirati vojnu pomoć Izraelu. AIPAC je izuzetno moćan i ulaže ogromne svote novca u kampanje, ali sve više izabranih predstavnika počinje slušati birače“, rekao je.

Osvrnuo se i na optužbe za antisemitizam, naglasivši da se takve optužbe često zloupotrebljavaju u političkim raspravama.

„Antisemitizam je gnusna ideologija i protiv nje se mora boriti. Ali protivljenje politici izraelske vlade nije antisemitizam“, poručio je Sanders.

Dodao je da američka javnost ne podržava širenje rata i da se protivi uključivanju SAD-a u nove sukobe.

Na kraju je istakao da će nastaviti sa političkim pritiskom.

„Ustrajat ćemo na ovom pitanju“, rekao je Sanders.

