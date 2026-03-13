Politico o pukotinama u Bijeloj kući : Vance je bio skeptičan prema napadu na Iran

Potpredsjednik SAD-a JD Vance bio je skeptičan prema ideji američkog vojnog napada na Iran prije nego što je predsjednik Donald Trump donio odluku o pokretanju operacije, otkrila su dvojica visokih dužnosnika Trumpove administracije za Politico.

Iako je Vance nakon početka operacije javno branio predsjednikovu odluku, dužnosnici Bijele kuće navode da je uoči napada iznosio svoje rezerve i zabrinutost zbog mogućeg ishoda sukoba, navodi Politico.

Jedan visoki dužnosnik administracije, koji je govorio pod uvjetom anonimnosti, rekao je da je Vance bio ‘skeptičan’, da je bio ‘zabrinut zbog uspjeha operacije’ te da se ‘protivio ratu s Iranom’.

Drugi visoki dužnosnik objasnio je kako je uloga potpredsjednika iznijeti predsjedniku različite procjene i moguće posljedice odluka.

‘Njegova je uloga predsjedniku i administraciji iznijeti sve moguće poglede na ono što bi se moglo dogoditi iz različitih kutova. Kada se odluka donese, on je u potpunosti uz predsjednika’, rekao je dužnosnik.

Vance je već godinama poznat po oprezu prema američkim vojnim intervencijama u inozemstvu. Takav stav dijelom proizlazi iz njegova iskustva u američkoj vojsci tijekom rata u Iraku.

Razlike u pristupu između njega i predsjednika Trumpa pojavile su se i ranije. Kada je SAD prošle godine bombardirao pobunjenike Hutiste u Jemenu, Vance je u privatnoj komunikaciji s dužnosnicima administracije taj potez navodno nazvao ‘pogreškom’.

Trump je i sam priznao da su postojale određene razlike u pristupu.

‘Filozofski je bio malo drugačiji od mene. Možda je bio manje entuzijastičan oko odlaska u akciju, ali je i dalje bio prilično entuzijastičan’, rekao je Trump novinarima u Mar-a-Lagu.

Bijela kuća odbacuje tvrdnje o sukobu

Glasnogovornica potpredsjednika Taylor Van Kirk odbacila je tvrdnje da postoji razdor između predsjednika i potpredsjednika.

‘Rečeno je mnogo različitih i međusobno proturječnih tvrdnji o stavovima potpredsjednika, što pokazuje da mediji zapravo ne znaju o čemu govore. Potpredsjednik svoje savjete predsjedniku daje privatno’, poručila je.

Sličnu poruku poslala je i glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly, koja je istaknula da predsjednik sluša različita mišljenja svog tima za nacionalnu sigurnost prije donošenja odluka.

Vance upozoravao na opasnost dugog rata

Nakon početka napada na Iran Vance je javno podržao predsjednikove ciljeve, ali je pritom naglašavao da SAD ne smije ući u dugotrajan rat.

‘Trump neće uvući SAD u višegodišnji sukob bez jasnog cilja‘, rekao je Vance u intervjuu za Fox News početkom ožujka.

Prema njegovim riječima, glavni cilj operacije je uništenje iranskih nuklearnih kapaciteta, čime bi se izbjegao scenarij dugotrajnih ratova kakvi su bili u Iraku i Afganistanu.

Dva dana prije početka američkih napada Vance je za Washington Post izjavio da sebe smatra ‘skeptikom prema stranim vojnim intervencijama’ te da ‘svi preferiraju diplomatsko rješenje’.

