Politico o mogućem napadu na Iran : Zvaničnici Bijele kuće vjeruju da bi „politika bila mnogo bolja“ ako Izrael prvi napadne Iran

Visoki savjetnici predsjednika Donalda Trumpa bi radije da Izrael napadne Iran prije nego što Sjedinjene Države pokrenu napad na tu zemlju, prema riječima dvije osobe upoznate s tekućim diskusijama.

Ovi zvaničnici Trumpove administracije privatno tvrde da bi izraelski napad izazvao odmazdu Irana, pomažući u prikupljanju podrške američkih birača za američki napad, piše Politico.

Računica je političke prirode – pošto bi više Amerikanaca podnijelo rat s Iranom ako bi Sjedinjene Države ili njihov saveznik bili prvi napadnuti.

Nedavne ankete pokazuju da Amerikanci, a posebno republikanci, podržavaju promjenu režima u Iranu, ali nisu voljni riskirati američke žrtve da bi to postigli. To znači da Trumpov tim razmatra optiku načina na koji se napad izvodi, pored drugih opravdanja – poput iranskog nuklearnog programa.

„U administraciji i oko nje postoji razmišljanje da je politika mnogo bolja ako Izraelci idu prvi i sami, a Iranci uzvrate protiv nas i daju nam više razloga da preduzmemo akciju“, rekla je jedna od osoba upoznatih s diskusijama. Obje osobe su govorile pod oznakom anonimnost kako bi opisale privatne razgovore.

S obzirom na to da u Washingtonu slabe nade za diplomatsko rješenje zastoja s Iranom, primarno pitanje postaje kada i kako će SAD napasti.

Bez obzira na želju da Izrael prvi djeluje, najvjerovatniji scenarij može biti zajednička operacija SAD-a i Izraela, rekli su dva izvora.

Kao odgovor na zahtjev za komentar, glasnogovornica Bijele kuće Anna Kelly rekla je: “Mediji mogu nastaviti nagađati o tome da predsjednik misli sve što žele, ali samo predsjednik Trump zna šta može, a šta ne mora učiniti.”

Izraelska ambasada u Washingtonu odbila je da komentariše pomenute navode.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu bio je prošle sedmice u Bijeloj kući, vršeći pritisak na administraciju da učini ono što mora kako bi se spriječio iranski nuklearni program, njegova infrastruktura balističkih raketa i podrška posredničkim milicijama u regiji.

U međuvremenu, predsjednikov pregovarački tim, specijalni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner, putuju u Ženevu u četvrtak kako bi pokušali postići dogovor s Irancima.

Ovo je ozbiljan napor, ali razmišljanje među onima najbližima predsjedniku je da “ćemo ih bombardovati”, prema riječima prve osobe upoznate s razgovorima.

Međutim, pitanje obima također ostaje. Osoba upoznata s razgovorima rekla je da dva ključna razmatranja uključuju rizike iscrpljivanja američkih zaliha municije, što bi, prema administraciji, moglo dati Kini priliku da zauzme Tajvan, i vjerovatnoću američkih žrtava ukoliko SAD odaberu najagresivniju opciju.

“Ako govorimo o napadu razmjera promjene režima, Iran će vrlo vjerovatno uzvratiti svime što ima. Imamo mnogo imovine u regiji i svaka od njih je potencijalna meta”, rekla je prva osoba upoznata s razgovorima. “I nisu pod Gvozdenom kupolom. Dakle, postoji velika vjerovatnoća američkih žrtava. A to donosi mnogo političkog rizika.”

Čak i u mirnijim vremenima, SAD imaju hiljade vojnika stacioniranih u bazama širom Bliskog istoka. Sada je Trump poslao dvije udarne grupe nosača aviona i desetine borbenih aviona, aviona za nadzor i tankera u zraku da ciljaju Iran, u najvećoj akumulaciji američke vatrene moći u regiji od američke invazije na Irak 2003. godine.

Posljednjih sedmica, zvaničnici Pentagona i zakonodavci u Kongresu sve su više upozoravali da bi produženi napadi na Iran mogli opteretiti američke vojne zalihe.

Američka obavještajna zajednica je “zabrinuta i prati” potencijalnu asimetričnu odmazdu Irana na američke objekte i osoblje na Bliskom istoku i u Evropi, prema riječima visokog američkog obavještajnog zvaničnika.

Trump ima niz opcija za napad na Teheran. One uključuju početni, ograničeni napad koji bi mogao poslužiti kao poluga za prisiljavanje islamističkog režima na dogovor koji SAD mogu prihvatiti, prema riječima američkog zvaničnika upoznatog s pregovorima o Iranu. Ako se ne postigne dogovor, Trump bi kasnije mogao narediti veći niz napada, rekao je zvaničnik.

Vojne opcije bi gotovo sigurno ciljale iranske nuklearne lokacije – ili ostatke koji postoje nakon američkih napada prošlog juna, rekao je zvaničnik. Također će sigurno biti pogođena iranska infrastruktura balističkih raketa, koju Izrael smatra glavnom prijetnjom svojoj sigurnosti.

Što se tiče štete po sam režim, zvaničnik je rekao da je “udar odrubljivanjem glave” opcija, što znači ciljanje na iranskog vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hamneija.

Iranski sistem upravljanja, međutim, ne sastoji se samo od jednog čovjeka i osmišljen je tako da ljudi preuzmu više pozicije kada se te uprazne. Uprkos tome, SAD bi i dalje mogle ciljati na objekte i više slojeva vlasti, uključujući najviše činove moćnog Korpusa islamske revolucionarne garde.

Takva operacija mogla bi trajati danima ili sedmicama, a njeni rezultati mogli bi biti nepredvidivi, posebno ako se SAD oslanjaju isključivo na zračnu moć. Prošlog juna, tokom izraelskog rata s Iranom, kojem su se SAD pridružile, Netanyahu je pozvao obične Irance da iskoriste trenutak i svrgnu svoje vladare.

Trump je tvrdio da su američki napadi prošlog juna „uništili “ iranski nuklearni program. Ali posljednjih sedmica, on je sugerirao da nije uvjeren da je Teheran odustao od takvog programa.

Predsjedavajući Odbora za oružane snage Predstavničkog doma Mike Rogers (R-Ala.) rekao je da je u srijedu ujutro primio brifing od zvaničnika administracije u kojem su mu dati detalji o iranskim naporima da ponovo pokrene svoj nuklearni program. Rekao je da su dokazi jasni i predstavljaju uvjerljiv slučaj da bi američki zvaničnici možda trebali vojno intervenirati. navodi Politico.

„Pokušavaju dobiti tu opremu“, rekao je.

Ali Rogers nije mogao reći kada bi se povjerljive informacije mogle širiti. Zastupnik Don Bacon (R-Neb.) rekao je da mu je rečeno da će zakonodavci uskoro dobiti dodatne detalje o nuklearnim prijetnjama. Demokrate u odboru rekle su da nisu obaviještene niti im je rečeno kada bi mogle dobiti odgovore na svoja pitanja o Iranu.

Iranska vlada dugo insistira na tome da ne traži nuklearno oružje, ali također kaže da ima pravo na mirnodopski nuklearni program, uključujući i one u naučne i medicinske svrhe. SAD su dugo bile skeptične prema iranskim obećanjima, posebno s obzirom na nivo obogaćivanja uranijuma.

Zvaničnik iranske vlade nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

(Kliker.info)