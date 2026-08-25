Francuska ulazi u period sve intenzivnijeg političkog pozicioniranja pred predsjedničke izbore, dok već postoje velike razlike u podršci birača među potencijalnim kandidatima.Sadašnji predsjednik, Emmanuel Macron, neće moći da se kandiduje za još jedan uzastopni mandat, što dodatno otvara prostor za borbu njegovih mogućih nasljednika.

Marine Le Pen trenutno ima najveću podršku među potencijalnim kandidatima za predsjednicu Francuske. Istraživanje sociološkog servisa Toluna Harris Interactive, koje je naručio televizijski kanal M6 i radio stanica RTL, pokazuje da je 38 posto ispitanika spremno glasati za vođu parlamentarne frakcije Nacionalne skupštine.

Razlika u odnosu na ostale potencijalne kandidate je velika. Osnivač ljevičarske stranke Francuska nepobjediva, Jean-Luc Mélenchon, nalazi se na drugom mjestu sa podrškom 16 posto ispitanika, odnosno 22 postotna poena iza Le Pena.

Iza njega su dva centristička političara i bivša premijera povezana sa političkim taborom sadašnjeg predsjednika. Vođa stranke Horizon, Edouard Philippe, ima podršku 14 posto ispitanika, dok predsjednika Renaissancea, Gabriela Attala, podržava 8 posto.

Prvi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj zakazan je za 18. april 2027. godine. Ako nijedan kandidat ne osvoji više od 50 posto glasova, dva kandidata s najvećom podrškom birača proći će u drugi krug, koji će se održati 2. maja.

Macron tada neće moći tražiti novi uzastopni mandat. Nakon što mu istekne drugi predsjednički mandat, ustavna ograničenja ga sprječavaju da se ponovo kandiduje na izborima 2027. godine.

(Kliker.info-agencije)