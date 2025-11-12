Politički potres u Washingtonu : Objavljeni novi Epsteinovi e-mailovi u kojima se spominje Donald Trump (Video)

U novom setu elektronske pošte koji su objavili demokratski članovi Odbora za nadzor Predstavničkog doma američkog Kongresa, pojavile su se eksplozivne tvrdnje da je američki predsjednik Donald Trump znao za seksualne zločine preminulog finansijera i osuđenog pedofila Jeffreyja Epsteina. E-mailovi, koje je komisija objavila kao dio istrage o dugogodišnjim vezama Epsteina s političkim i poslovnim elitama, otkrivaju komunikaciju između Epsteina, njegove bliske saradnice Ghislaine Maxwell i poznatog autora Michaela Wolffa.

“Trump je znao za djevojke”

Prema dokumentima koje su Demokrati podijelili s medijima, Epstein je u porukama Maxwellovoj napisao da je Trump “proveo sate” u njegovoj kući s jednom od žrtava seksualnog zlostavljanja. U dva druga e-maila, upućena novinaru i piscu Michaelu Wolffu, Epstein navodno piše: “Naravno da je znao za djevojke”, referirajući se na tadašnjeg biznismena, a kasnije predsjednika Sjedinjenih Država.

Epstein je u tim porukama tražio Wolffov savjet kako da reaguje nakon što je Trump u intervjuu za CNN govorio o njihovom prijateljstvu. Wolff mu je u odgovoru napisao: “Mislim da bi trebalo da ga pustiš da sam sebi napravi zamku. Ako kaže da nije bio ni u avionu ni u tvojoj kući, to ti daje vrijedan PR i politički kapital. Možeš ga ‘objesiti’ javno, a ako bude izgledalo da bi mogao pobijediti, možeš ga ‘spasiti’ i time stvoriti dug.”

Politički potres u Washingtonu

Objavljivanje ovih poruka izazvalo je burne reakcije u američkoj javnosti i političkim krugovima, budući da se radi o novim dokazima koji potencijalno dovode Trumpa u direktnu vezu s Epsteinovim kriminalnim aktivnostima. Kongresmen Robert Garcia, demokratski član Odbora za nadzor, izjavio je u službenom saopštenju: “Što više Donald Trump pokušava prikriti Epsteinove dosjee, to više otkrivamo. Ovi najnoviji e-mailovi otvaraju ozbiljna pitanja o tome šta Bijela kuća još skriva i o prirodi odnosa između Trumpa i Epsteina.”

Garcia je dodao da bi javnost imala pravo da sazna sve detalje o njihovoj vezi, posebno s obzirom na to da su i Trump i Epstein u više navrata negirali bilo kakve nelegalne aktivnosti, uprkos svjedočenjima žrtava i dostupnim dokazima.

Epsteinov slučaj ponovo u centru pažnje

Epstein, koji je 2019. pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji u New Yorku pod okolnostima koje su izazvale brojne teorije zavjere, bio je optužen za organiziranje mreže seksualnog iskorištavanja maloljetnica, u koju su, prema tvrdnjama tužilaštva, bili upleteni brojni bogati i utjecajni ljudi iz svijeta politike, biznisa i zabave.

Njegova bliska saradnica Ghislaine Maxwell već služi višegodišnju zatvorsku kaznu zbog trgovine ljudima i pomaganju u zlostavljanju maloljetnica.

Ovi novi dokumenti ponovo su otvorili pitanje Trumpove uloge i njegovog odnosa s Epsteinom, koji datira još iz devedesetih godina kada su obojica prisustvovala istim društvenim događajima i partijima.

Trump je nakon Epsteinove smrti tvrdio da “već godinama nije imao kontakt s njim” i da “nije znao ništa o njegovim kriminalnim aktivnostima”.

Pripreme za glasanje i moguća objava cijelog dosjea

Objava novih e-mailova koincidira s trenutkom kada se američki Kongres sprema za povratak sa pauze i glasanje o prijedlogu zakona za ponovno otvaranje savezne vlade. Istovremeno, predsjedavajući Predstavničkog doma Mike Johnson trebao bi položiti zakletvu novoj članici, zastupnici Adeliti Grijalvi, čiji će potpis, kako navode američki mediji, biti 218. potrebni potpis na tzv. discharge petition — proceduralnom zahtjevu kojim bi se prisililo glasanje u Kongresu o objavljivanju kompletne dokumentacije Epsteinove istrage. Ukoliko peticija prođe, svi dosadašnji zapisi, uključujući interne komunikacije, svjedočenja i sporne e-mailove, mogli bi postati javno dostupni.

