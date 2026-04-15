Demokrati u Zastupničkom domu danas će podnijeti prijedlog za opoziv ministra odbrane Petea Hegsetha u pet tačaka, optužujući ga za zloupotrebu ovlaštenja, ratne zločine i druge teške prekršaje. Ovaj potez, koji gotovo sigurno neće proći u trenutnom sazivu Kongresa, najnoviji je pokazatelj da su se demokrati usmjerili na Hegsetha kao svoju novu glavnu metu u Trumpovoj administraciji, piše Axios.

Demokrati su ranije pokušali pokrenuti opoziv bivše ministrice domovinske sigurnosti Kristi Noem i bivše državne odvjetnice Pam Bondi, ali ih je Trump smijenio proteklih mjeseci. Zbog niza skandala i aktuelnog sukoba s Iranom, Hegseth je postao nova centralna figura na meti stranke.

Iz Pentagona poručuju da je riječ o pokušaju skretanja pažnje.

“Ovo je samo još jedan pokušaj demokrata da dospiju na naslovnice u trenutku dok Ministarstvo rata odlučno i nadmoćno ostvaruje predsjednikove ciljeve u Iranu”, izjavila je za Axios glasnogovornica Pentagona Kingsley Wilson. Dodala je da će Hegseth “nastaviti štititi domovinu i projektovati mir snagom”.

Glavne tačke prijedloga za opoziv

Prijedlog za opoziv, detaljno obrazložen na sedam stranica, prvenstveno se bavi američkim operacijama u Iranu, skandalom Signalgate i navodnim ličnim prijestupima ministra odbrane. Prijedlog podnosi zastupnica Yassamin Ansari iz Arizone, predsjednica kluba demokratskih brucoša u Zastupničkom domu i prva Amerikanka iranskog porijekla izabrana u Kongres.

Inicijativu supotpisuje osam demokratskih zastupnika: Steve Cohen, Jasmine Crockett, Nikema Williams, Dina Titus, David Min, Shri Thanedar, Brittany Pettersen i Sarah McBride. Prijedlog su podržale i progresivne te antiratne udruge, uključujući MoveOn, Indivisible i Center for International Policy.

1. Neovlašteni rat s Iranom

Prva tačka optužnice tereti Hegsetha za pokretanje američkih napada na Iran bez prethodnog traženja odobrenja Kongresa. Navodi se da je odobrio “planove koji uključuju ekstremne i nepotrebne rizike za osoblje i interese Sjedinjenih Država”, pri čemu se spominje razmatranje kopnenih operacija u Iranu.

2. Civilne žrtve i kršenje Ženevskih konvencija

U drugoj tački stoji da je Hegseth “odobrio, prešutno dopustio ili propustio spriječiti” operacije u Iranu “koje su rezultirale velikim brojem civilnih žrtava i uništenjem civilne infrastrukture”. Kao primjeri navode se američko bombardovanje ženske škole u Minabu te izvještaji o dvostrukim udarima na navodne venezuelanske brodove s drogom na Karibima.

Ističe se i Hegsethova izjava da SAD “neće imati milosti ni poštede za naše neprijatelje”, uz ocjenu da je time “pokazao ponašanje koje izaziva ozbiljnu zabrinutost zbog kršenja Ženevskih konvencija i drugih obavezujućih pravnih propisa”.

3. Nemar u rukovanju osjetljivim informacijama (Signalgate)

Treća tačka odnosi se na prošlogodišnji skandal Signalgate, kada je urednik časopisa The Atlantic Jeff Goldberg slučajno dodan u grupni razgovor na Signalu gdje su Hegseth i drugi visoki američki dužnosnici raspravljali o napadima u Jemenu. U prijedlogu stoji da je Hegseth pokazao “krajnji nemar” i doveo u opasnost američko osoblje.

4. Prikrivanje informacija od Kongresa

Četvrtom tačkom Hegsetha se tereti da Kongresu nije pružao “pravovremene i potpune informacije o vojnim operacijama”. Optužuje ga se za prikrivanje ključnih činjenica vezanih uz civilne žrtve u Iranu, Venezueli i na drugim ratištima.

5. Narušavanje javnog povjerenja

U petoj tački navodi se da je Hegseth narušio povjerenje javnosti u integritet Pentagona. Pritom se spominje nekoliko društveno konzervativnih vojnih politika Trumpove administracije:

Kritikovanje NATO-a.

Ukidanje programa za raznolikost, jednakost i inkluziju (DEI).

Ukidanje afirmativne akcije.

Ograničenja za transrodne pripadnike oružanih snaga

Glasnogovornica Pentagona Wilson odbacila je cijelu inicijativu: “Ovo je samo još jedna farsa s ciljem da se američki narod odvrati od velikih uspjeha koje smo postigli ovdje u Ministarstvu rata”, poručila je.

