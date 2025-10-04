Politički potres u srcu Evrope : Orbanov saveznik, bivši premijer i milijarder Babiš vodi na češkim parlamentarnim izborima

Stranka ANO populističkog milijardera Andreja Babiša vodi na češkim parlamentarnim izborima s 39,7 posto glasova, prema preliminarnim rezultatima.

Ankete su pokazivale da je bivši premijer na putu pobjede nad prozapadnom koalicijom koju predvodi aktualni premijer Petr Fiala, a sada se to i ostvaruje.

Babiš i Orbán bili su lani među osnivačima novog saveza u Europskom parlamentu – Patrioti za Europu. To je predstavljalo značajan odmak od liberalne skupine Renew kojoj je Babiš dotad pripadao.

Babiš se zalaže za odbacivanje politika Europske unije o migracijama i klimatskim promjenama te podržava zaštitu nacionalnog suvereniteta. Negirao je da dijeli proruski stav mnogih članova Patriota za Europu, ali je doveo u pitanje češku inicijativu koja koristi dugoročne globalne kontakte zemlje za nabavu topničkih granata za Ukrajinu na tržištima izvan EU.

Promjena bi ojačala evropski populistički antiimigrantski blok i mogla bi otežati postizanje konsenzusa o klimatskim politikama u zemlji u kojoj nijedna aktuelna vlada nije osvojila drugi mandat od 1996. godine.