Politički potres u srcu Evrope : Orbanov saveznik, bivši premijer i milijarder Babiš vodi na češkim parlamentarnim izborima
Stranka ANO populističkog milijardera Andreja Babiša vodi na češkim parlamentarnim izborima s 39,7 posto glasova, prema preliminarnim rezultatima.
Ankete su pokazivale da je bivši premijer na putu pobjede nad prozapadnom koalicijom koju predvodi aktualni premijer Petr Fiala, a sada se to i ostvaruje.
Babiš se zalaže za odbacivanje politika Europske unije o migracijama i klimatskim promjenama te podržava zaštitu nacionalnog suvereniteta. Negirao je da dijeli proruski stav mnogih članova Patriota za Europu, ali je doveo u pitanje češku inicijativu koja koristi dugoročne globalne kontakte zemlje za nabavu topničkih granata za Ukrajinu na tržištima izvan EU.
Promjena bi ojačala evropski populistički antiimigrantski blok i mogla bi otežati postizanje konsenzusa o klimatskim politikama u zemlji u kojoj nijedna aktuelna vlada nije osvojila drugi mandat od 1996. godine.
Češka je doživjela velike inflacije nakon krize izazvane Covidom i ruske invazije na Ukrajinu, a oporavak od jednog od najvećih padova realnih prihoda u Evropi je spor. To je smanjilo popularnost premijera Petra Fiale i njegove koalicije Spolu, kao i liberalnih saveznika, koji su se fokusirali na smanjenje budžetskog deficita.
Kandidati su u posljednjem trenutku obraćali biračima u petak ujutro, a Babiš je dijelio krofne u industrijskom gradu Ostrava.
Glasajući, označio je izbore kao utrku između njega i Fiale. “Ništa nije sigurno, još nismo pobijedili“, rekao je 71-godišnji Babiš.
Babiš je saveznik mađarskog premijera Viktora Orbána u grupi Patriots for Europe u Evropskom parlamentu i zauzeo je ambivalentan stav prema pomoći Ukrajini – što je odstupanje od Fialine vlade, koja je brzo zauzela čvrst stav u podršci Kijevu nakon ruske invazije 2022. godine.
Iako je finansijski donirala manje od drugih, Češka je bila među prvim zemljama koja je obezbijedila tenkove i borbena vozila, te je pokrenula tzv. “Češku inicijativu” koja je okupila trgovce i zvaničnike odbrane kako bi pronašli milijune artiljerijskih granata širom svijeta za Kijev uz finansiranje zapadnih zemalja.
Babiš je obećao da će okončati projekat municije, tvrdeći da je precijenjen. Želi da NATO i EU preuzmu brigu o Ukrajini.
“Nemamo ovdje novca za naš narod. Naš program je za bolji život čeških građana… Mi nismo u Ukrajini“, rekao je Babiš u srijedu u debati na CNN Prima News.
Glasajući u školi u Pragu, bibliotekarka Magdalena Servitova (50) rekla je za AFP da bi “mrzila zaokret koji bi nas odveo negdje drugdje”.
“Željela bih da naša politika prema Ukrajini također nastavi – ne bismo trebali okretati leđa Ukrajini“, dodala je.
Fiala, 61-godišnji bivši profesor političkih nauka, rekao je da izbori “odlučuju o smjeru Češke Republike”.
Oni će odlučiti “da li ćemo ići prema prošlosti ili budućnosti, da li naš put ide prema istoku ili zapadu“, rekao je nakon što je glasao u drugom po veličini češkom gradu Brnu.
Međutim, analitičar Univerziteta Charles, Josef Mlejnek, rekao je za AFP da ne očekuje “fundamentalnu promjenu” ako Babiš pobijedi.
“Babiš je pragmatičan biznismen i jedino mu je stalo do toga da bude premijer“, dodao je.
Ankete pokazuju da bi Babišova stranka ANO osvojila više od 30% glasova, oko 10 bodova više od Fialine koalicije Spolu. Ali čak i sa malim saveznikom pod nazivom Motorists, vjerovatno neće dobiti većinu u donjem domu parlamenta od 200 mjesta.
Loši odnosi ANO sa Spolu i njenim saveznicima znače da bi stranka mogla trebati podršku anti-EU i anti-NATO marginalnih stranaka – krajnje desnog SPD-a i krajnje lijevog Stacilo! – za kabinet koji preferira jedinstvenu stranku.
Babiš je odbacio bilo kakve korake prema izlasku iz EU ili NATO-a, uključujući pozive na referendume, opovrgavajući optužbe aktuelne vlade da bi zemlju odveo sa njenog demokratskog, prozapadnog kursa.
Na Babišovom skupu u Kralupyju kod Praga ove sedmice, Martin Klihavec, preduzetnik koji glasa za ANO, rekao je: “Ovo zastrašivanje će uplašiti mnoge birače, ali šteta je jer nije zasnovano na istini. Pod prethodnom Babiševom vladom bilo mi je bolje“.
Babiš mora savladati i druge prepreke da bi postao premijer. Kao vlasnik hemijskog i prehrambenog imperija, mora pronaći način da se uskladi sa zakonima o sukobu interesa. Takođe se suočava sa suđenjem po optužbama za prevaru u vezi sa povlačenjem EU subvencije prije više od 15 godina, optužbe koje negira.
Spolu i njihovi saveznici mogli bi zadržati većinu ako neke male stranke ne pređu prag od 5% potreban za ulazak u parlament, scenarij koji im je pomogao na prošlim izborima, ali koji je sada malo vjerovatan, prema procjenama anketara.
(Kliker.info-agencije)
