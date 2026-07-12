Politički potres u Kijevu : Ukrajinska premijerka podnijela ostavku, Zelenski najavio novu političku strategiju
Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko podnijela je ostavku, a predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je dodatne promjene u sastavu vlade.
Sviridenko je u objavi na društvenim mrežama navela da je ponosna što je imala priliku voditi vladu tokom jednog od najtežih perioda u savremenoj historiji Ukrajine.
Dodala je da je razgovarala sa Zelenskim o narednim koracima, ali nije iznijela dodatne detalje.
Zelenski najavio novu političku strategiju
“Spremna sam služiti ukrajinskoj državi i provoditi svaki zadatak čiji je cilj jačanje položaja Ukrajine, zaštita nacionalnih interesa i približavanje pravednog mira”, navela je Sviridenko.
Zelenski je potvrdio njenu ostavku putem društvenih mreža, ističući da Ukrajina mijenja svoju političku strategiju.
Promjene u vladi i državnim institucijama
Ukrajinski predsjednik kazao je da je Sviridenko ponudio mogućnost da predvodi novu fazu odnosa Ukrajine s ključnim međunarodnim partnerom.
Najavio je da će svaka prioritetna oblast vanjske politike dobiti odgovornu osobu s velikim iskustvom, sposobnu da provede dogovorene ciljeve.
Zelenski je također najavio promjene u vrhu ukrajinskih pravosudnih institucija.
Bivša ministrica ekonomije Julija Sviridenko (39) imenovana je za premijerku u julu 2025. godine, nakon što je imala važnu ulogu u postizanju sporazuma o mineralima između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država, koji je predstavljao jedan od načina povezivanja američkih interesa sa sigurnošću Ukrajine.
(Kliker.info-Beta)
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