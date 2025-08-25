Politički nalog umjesto zakona : Darko Ćulum ostaje direktor SIPA-e

Članovi Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) obavili su razgovor sa rukovodstvom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Direktor Direkcije Enes Karić i zamjenik direktora Direkcije Goran Amidžić upoznali su članove Nezavisnog odbora PSBiH o radu i realizovanim aktivnostima Direkcije, kao i sa aktivnostima koje se planiraju provoditi u narednom periodu.

Nakon što je razmotreno obavještenje direktora Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) Darka Ćuluma o odustajanju od zahtjeva za razrješenje, Nezavisni odbor PSBiH nije usvojio prijedlog zaključka da se Vijeću ministara BiH uputi inicijativa za smjenu Darka Ćuluma sa pozicije direktora SIPA-e. Ovaj prijedlog zaključka podržala su tri člana Nezavisnog odbora, jedan je bio protiv, dok su četiri člana Nezavisnog odbora PSBiH bili suzdržani.

U vezi sa dopisom organizacije Transparency International od 28. 7. 2025. godine, Nezavisni odbor usvojio je zaključak da se taj dopis uputi Parlamentarnoj skupštini BiH.

Nezavisni odbor primio je k znanju obavještenje Doma naroda PSBiH od 22. 7. 2025. godine, saopćio je Sektor za odnose s javnošću PSBiH.

