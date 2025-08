Politički kraj Milorada Dodika

Piše: Slobodan Vasković

Sud BiH pravosnažno je presudio Milorada Dodika na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja funkcije predsjednika RS zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika za BiH.

Sud BiH tako je potvrdio prvostepenu presudu, što Dodik i njegov politički i advokatski tim nisu očekivali. Ma šta Dodik rekao, očekivao je drugačiju presudu koja bi išla u njegovu korist.

Dodik je, ne birajući sredstva, urušio bezbjednosne institucije BiH, a pravosuđe države pretvorio u ruševine.

Da je presuda Suda BiH bila drugačija od objavljene, navedeni državni organi bili bi obrisani gumicom do kraja, a Dodik veliki pobjednik koji je, zahvaljujući, teškoj korumpiranosti istih tih organa, uspio da porazi cjelokupan Zapad.

Da se ne lažemo, sudar u ovoj ravni bio je sudar Dodika i Zapada i malo je falilo da Dodik izađe kao apsolutni pobjednik.

Njegov tajni odlazak u Tužilaštvo i Sud BiH, gdje je došao u pratnji nekih od najviših bezbjednosnih funkcionera BiH, kako bi dao izjavu u predmetu “napad na ustavni poredak” u istrazi koja se vodi protiv njega, nakon čega su mu ukinuti ranije određeni jednomjesečni pritvor i centralna potjernica, najblaže rečeno, ponizili su u potpunosti pravosuđe BiH i sve bezbjednosne institucije BiH.

Da podsjetim, Dodik je mjesecima odbijao da se pojavi na saslušanju, jer, kako je tvrdio, ne prihvata Sud i Tužilaštvo BiH.

Na kraju ih je, odlaskom na opisani način, prihvatio i doveo sebe u situaciju da je ostvario Pirovu pobjedu. Nakon ovakvog postupka, Dodikove nade za pobjedu u sudskom procesu, u kojem je sada već pravosnažno presuđen, porasle su do nenormalnih granica.

Ipak, ispostavilo se to kao kobna greška, jer Dodik više ne može da “ne priznaje” Tužilaštvo i Sud BiH niti da se postavlja u poziciju VIP osumnjičenika kojeg dovode u institucije da bi mu učinili uslugu, a ne da bi ga priveli pravdi.

Dodik je oktroisan na funkciju predsjednika RS; On je brutalno pokrao posljednje izbore za predsjednika RS; Zapad je priznao tu krađu, tako da on malo šta ima da prebaci Zapadu, iz kojeg je isključio novu administraciju SAD-a, kao da će mu to nešto pomoći.

Međutim, Dodik se nikada ne predaje, pa je tako i ovaj put zaprijetio da će MUP RS spriječiti sprovođenje vanrednih izbora za predsjednika RS, naglašavajući da ostaje predsjednik RS do odluke Narodne skupštine RS koja će donijeti odluku o njegovom statusu.

Dodik već nije predsjednik niti je to bio posljednjih dvije i po godine. Bio je Uzurpator i napisao sam to en puta.

Njegov odlazak sada je neminovan, ali kada sagledamo javno demonstriranu nesposobnost, nečinjenje i pogodovanje kriminalcima poput Dodika koje je dolazilo od bezbjednosih, policijskih i pravosudnih državnih institucija, veliko je pitanje kako on može biti izbačen iz Palate, u kojoj nije trebalo ni da bude?!

Sve poluge kojima već godinama razvaljuje državu i dalje su u njegovim rukama; Nijedna od razvaljenih i korumpiranih državnih institucija nije “preko noći” postala institucija; Nijedna nije ostala bez njegovog uticaja nakon presude.

Licemjerno i maliciozno Dodikovo pozivanje na narod, koji je opljačkao bez milosti i doveo na ivicu biološkog opstanka, ukazuje da bi on mogao da nastavi kao i dosad – dodatno radikalizujući situaciju, ali to ne bi bilo dobro po njega.

Ma koliko on EU ponižavao, navodeći da je slaba, bezuticajna i bez alata, ta i takva EU i dalje je gigant u svakom pogledu za RS. I svaka njena država pojedinačno.

EU je i dalje veoma opasan protivnik, ma koliko se, sasvim pogrešno, mislilo drugačije.

Dodik je došao do svog političkog kraja, a najbolje po njega bi bilo da sam odstupi i ode. Bilo bi to najbolje po sve.

O tome će on sam odlučiti.