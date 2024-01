Politički analitičar Srećko Latal tvrdi : SAD i EU napustile pozicije provođenja Daytona

Srećko Latal, politički analitičar, kazao je za N1 da napori međunarodne zajednice, prije svega SAD-a i EU, za stabilizacijom situacije u Bosni i Hercegovini “svodi se na izjave”. Kako je istakao, oni (SAD i EU) su potpisnici Daytona i preuzeli su obaveze da ga sprovode, a “vidimo godinama da su napustili te pozicije”.

Milorad Dodik najavljuje kako će Narodna skupština donijeti izborni zakon kojim će se provoditi lokalni i opšti izbori u tom entitetu, bez uplitanja Centralne izborne komisije. Je li ovo najava da SNSD neće podržati tehničke izmjene Izbornog zakona u Domu naroda?

Bilo je to jasno u trenutku kada je u Predstavničkom domu bilo glasanje da SNSD i HDZ to neće podržati. Te stranke, a više i manje sve ostale, žele da kontrolišu proces. Neke su spremne da idu u pravcu nelegalnih radnji. Mi smo vidjeli da su sve stranke, manje ili više, pokušale prevariti izborni sistem i to je jedan od naših ozbiljnijih problema. Svako sebi uzima pravo da provodi određene politike, a onda drugom ne da to isto pravo. Prijedlog SDA je, po mome mišljenju, čisto predizborno pozicioniranje jer taj prijedlog važi za 2026.

Da li je Schmidt trebao ranije dati rok strankama za dogovor u vezi sa izmjenama Izbornog zakona?

Mislim da Schmidt tu ima veoma ozbiljan problem. Međunarodna zajednica je podijeljena jer ima zemalja koje bi drastične promjene, a ima i onih koje nisu za. Ne bih rekao da Schmidt detaljno prati situaciju u Bosni i Hercegovini. Meni je jasno da Schmidt osjeća potrebu da spasi situaciju koliko može. To je sa jedne strane, a sa druge njegove odluke sve više produbljuju pravno-politički paralelizam. Jedni zakoni i politike vrijede u FBiH, a drugi u RS-u i to je ozbiljan problem koji se zanemaruje od SAD i EU. Oni su potpisnici Daytona i preuzeli su obaveze da ga sprovode i vidimo godinama da su napustili te pozicije. Njihovi napori za stabilizacijom situacije u BiH svodi se na izjave.

Ali su izgurali SDA iz vlasti?

Tako je. Američka administracija je bila na razne načine uključena u taj proces, ali ne smijemo zanemariti ni činjenicu da su izborni rezultati poslali poruku da SDA ne uživa povjerenje Bošnjaka kao ranije.

Stiče se dojam da se međunarodna zajednica i Schmidt povlače pred Dodikom?

U stalnom kontaktu sam sa međunarodnom zajednicom i znam da se godinama “pate” u vezi sa tim. Ako pogledamo globalna dešavanja jasno je da Balkan više nije ni blizu u centru pažnje i daj Bože da ne dođe. Amerikanci su još 2008. napustili aktivno bavljenje Bosnom i Hercegovinom nakon propasti Aprilskog paketa. Ne vidim da će u politici SAD-a i EU, prema BiH, doći do drastičnih promjena prije američkih predsjedničkih izbora.

(Kliker.info-N1)