Pojašnjenje iz Energoinvesta : Šta BiH mora uraditi nakon zabrane uvoza ruskog plina?

Navode da Energoinvest pažljivo prati odluku Vijeća i Parlamenta Evropske unije kojom se uvodi sveobuhvatna zabrana uvoza prirodnog gasa iz Ruske Federacije. Odlukom su obuhvaćeni svi postojeći ugovori, što znači da će se u narednom periodu ruski prirodni gas postepeno povlačiti sa evropskog tržišta.

“S obzirom na to da Bosna i Hercegovina ima potpisan dugoročni ugovor o snabdijevanju ruskim prirodnim gasom, primjena EU zabrane bi se u našem slučaju odnosila na period od 01.01.2028. godine. Ovaj rok predstavlja ključan element u planiranju narednih koraka i definisanju strategije sigurnog i stabilnog snabdijevanja za Bosnu i Hercegovinu”, navode iz Energoinvesta.

Iako Bosna i Hercegovina nije članica Evropske unije i odluka formalno ne obavezuje naše tržište, ona ima značajan indirektni utjecaj, jer se evropski energetski tokovi i regulativa u sve većoj mjeri reflektuju i na zemlje regiona. Snabdijevanje BiH dio je šire evropske mreže, što ovu odluku čini izuzetno važnom za dugoročno planiranje i sigurnost sistema.

“U narednom periodu očekuje nas faza detaljnih priprema i postupnog prilagođavanja novim evropskim okolnostima. Energoinvest će raditi na pravovremenom usklađivanju ugovornih obaveza i razmatranju alternativnih pravaca snabdijevanja, kako bi se očuvao stabilan i nesmetan protok prirodnog gasa. Istovremeno će biti potrebno dodatno unaprijediti logističke i infrastrukturne procese kako bi se osigurao pouzdan rad sistema u godinama koje dolaze. Bez otvaranja novih rješenja u pogledu diversifikacije izvora i ruta snabdijevanja, dugoročna stabilnost isporuke mogla bi biti dovedena u pitanje, što bi se u konačnici odrazilo na ukupnu energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine”, navode iz Energoinvesta i dodaju:

“U tom kontekstu, projekt Južne plinske interkonekcije posebno se izdvaja kao infrastrukturni prioritet od strateške važnosti. Ovaj projekat otvara mogućnost diverzifikacije i uspostave nezavisnog pravca snabdijevanja prirodnim gasom, čime se značajno smanjuje zavisnost od jednog dobavljača i jedne rute. Južna interkonekcija nosi snažan razvojni potencijal, s investicijskim ciklusom procijenjenim na više od dvije milijarde eura, direktno i indirektno, posebno kada se u obzir uzmu i dodatne planirane interkonekcije”

Najave o interesu američkih kompanija da učestvuju kroz modele koncesija dodatno potvrđuju važnost ovog projekta i otvaraju prostor za jačanje saradnje između institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih partnera, te bi mogle značajno ubrzati sve procese, omogućiti efikasniju implementaciju i dodatno ojačati energetsku sigurnost Bosne i Hercegovine.

Energoinvest ostaje u potpunosti posvećen očuvanju stabilnog snabdijevanja i pravovremenoj pripremi za period koji slijedi. U saradnji s nadležnim institucijama, regionalnim partnerima i međunarodnim organizacijama, kompanija će nastaviti raditi na rješenjima koja će osigurati dugoročnu sigurnost, održivost i otpornost energetskog sistema Bosne i Hercegovine.

