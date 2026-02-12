hamburger-icon

Poginula jedna osoba, četiri povrijeđene nakon što je tramvaj iskočio iz šina u Sarajevu

12 Februara
15:48 2026
Jedna osoba je smrtno stradala nakon što je tramvaj iskočio iz šina na tramvajskom stajalištu kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu, saopćeno iz MUP-a Kantona Sarajevo 12. februara.

“Prema posljednjim informacijama, zbrinute su ukupno četiri osobe. Dvije osobe odmah odvezene u bolnicu, dvije su obrađene na mjestu nesreće”, kazala je glasnogovornica MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić.

Nesreća se dogodila u prijepodnevnim satima.

Na mjestu događaja su policija, hitna pomoć i vatrogasci.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo je navedeno da je uviđaj u toku, te da su angažovani i vještaci mašinske i saobraćajne struke.

“Po okončanja uviđajni radnji, biće poznato više informacija”, ističe se.

Prema fotografijama, zbog iskakanja tramvaja iz šina, srušena je tramvajska stanica.

Tramvajski saobraćaj je potpuno obustavljen prema centru grada.

Čelnici Skupštine i Vlade KS izrazili su najdublje saučešće porodici i najbližima osobe koja je tragično izgubila život u saobraćajnoj nesreći.

“Ova tragedija duboko nas je potresla i s iskrenim suosjećanjem dijelimo bol s porodicom stradale osobe. Povrijeđenima upućujemo želje za što brži i uspješniji oporavak”, navodi se u zajedničkom saopćenju.

(Kliker.info-RSE)

