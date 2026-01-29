Ludnica u Ligi prvaka:Pogledajte kako je Dedićeva Benfica prošla dalje u 98. minuti (VIDEO)

Jedan od najuzbudljivijih mečeva posljednje noći Lige prvaka odigran je u Lisabonu, gdje je Benfica u pravoj fudbalskoj drami savladala Real Madrid rezultatom 4:2 i izborila plasman u nokaut-fazu.

Heroj večeri postao je golman Anatolij Trubin, koji je u 98. minuti postigao nevjerovatan pogodak glavom i donio portugalskom velikanu prolaz dalje, dok je Real ostao izvan Top 8.

Amar Dedić ukrotio Viniciusa Juniora

Posebno se istakao bh. reprezentativac Amar Dedić, koji je dobio priliku da zaigra protiv jednog od najvećih klubova svijeta – i iskoristio je na najbolji mogući način.

Dedić je tokom svih 90 minuta bio zadužen za čuvanje Viniciusa Juniora i odradio je posao na spektakularan način. Brazilac nije imao nijedan uspješan dribling iz kojeg bi stvorio ozbiljnu prijetnju, a Dedić ga je konstantno izbacivao iz ritma. Preokreti, golovi i crveni kartoni

Real Madrid je prvi stigao do prednosti kada je u 30. minuti Kylian Mbappe pogodio za 0:1. Ipak, Benfica je do poluvremena preokrenula – prvo je Andreas Schjelderup pogodio u 36. minuti na asistenciju Vasilisa Pavlidisa, da bi se Grk u sudijskoj nadoknadi prvog dijela upisao u strijelce s bijele tačke.

Drugo poluvrijeme počelo je idealno za domaće. Schjelderup je u 54. minuti postigao svoj drugi gol, ponovo nakon asistencije Pavlidisa. Mbappe je vratio nadu Realu novim pogotkom u 58. minuti poslije ubačaja Arde Gulera.

U završnici susreta Real je ostao s dvojicom igrača manje, jer su Raul Asencio i Rodrygo u sudijskoj nadoknadi dobili druge žute kartone. U trenucima potpune drame, Trubin je krenuo u posljednji napad – i ispisao historiju.

Nakon odigranog posljednjeg, osmog kola ligaške faze Lige prvaka, kompletirana je lista timova koji nastavljaju borbu za trofej najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja. Novi format donio je dodatnu neizvjesnost, a rasplet je ponudio i nekoliko velikih iznenađenja. Ukupno su plasman u nokaut-fazu izborile 24 ekipe. Prvih osam timova na tabeli osiguralo je direktan prolaz u osminu finala, dok će klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta morati kroz play-off tražiti put među 16 najboljih. Arsenal završio kao lider Prije posljednjeg kola samo su Arsenal i Bayern imali osiguran plasman među osam najboljih, a oba velikana su zadržala svoje pozicije na vrhu tabele. Njima su se, nakon dramatičnih utakmica završne večeri, pridružili još neki od najjačih evropskih klubova. Real Madrid najveći gubitnik večeri Najveće razočaranje posljednjeg kola bez dileme je Real Madrid. Kraljevski klub je imao sve u svojim rukama, ali je porazom od Benfice rezultatom 4:2 ispustio mjesto u Top 8 i tako ostao bez direktnog plasmana u osminu finala. Umjesto toga, Real će morati kroz dodatne utakmice play-offa tražiti nastavak takmičenja, što je ispod očekivanja za jednog od najvećih favorita. Direktni učesnici osmine finala Plasman direktno u osminu finala Lige prvaka izborili su:

Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City. Play-off donosi velike derbije U play-off fazu plasirali su se sljedeći klubovi:

Real Madrid, PSG, Newcastle, Inter, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Galatasaray, Monaco, Qarabag, Bodo/Glimt i Benfica. Očekuje se izuzetno uzbudljiva faza takmičenja s nizom potencijalnih derbija već u borbi za osminu finala. Takmičenje završeno za 12 klubova Svoj evropski put u ovoj sezoni završili su:

Marseille, Athletic Bilbao, Pafos, Union SG, PSV, Napoli, Copenhagen, Ajax, Eintracht Frankfurt, Slavia Prag, Villarreal i Kairat. Liga prvaka ulazi u najuzbudljiviju fazu Završetkom ligaške faze Liga prvaka ulazi u dio sezone u kojem nema popravnog. Play-off i osmina finala donose nokaut-utakmice, dodatni pritisak i spektakl kakav samo evropska elita može ponuditi. Sve je spremno za rasplet koji će odlučiti novog prvaka Evrope.

