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Podrška susjedima : Zmajevi zajednički gledali utakmicu Hrvatske protiv Paname na SP-u

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Podrška susjedima : Zmajevi zajednički gledali utakmicu Hrvatske protiv Paname na SP-u

24 Juna
09:04 2026
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Dok čekaju naš duel protiv Katara najbolji bh. fudbaleri ispratili su okršaj Hrvatske i Paname, u kojem su vatreni slavili sa 1:0

Hrvatska je u drugom kolu Svjetskog prvenstva pobijedila Panamu sa 1:0 i tako stigle do prvog trijumfa na ovom Mundijalu. Vatreni su tako ostali u igri za plasman dalje, a treba im bod ili pobjeda u duelu protiv Gane u posljednjem kolu.

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je na svojoj Facebook stranici objavio da su naši najbolji fudbaleri, dok čekaju, večerašnji okršaj protiv Katara, zajednički gledali meč Hrvatske i Paname.

  • Podrška za susjede Hrvatski nogometni savez u utakmici sa Panamom ⚽️????, poručili su iz FSBiH.

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