Hrvatska je u drugom kolu Svjetskog prvenstva pobijedila Panamu sa 1:0 i tako stigle do prvog trijumfa na ovom Mundijalu. Vatreni su tako ostali u igri za plasman dalje, a treba im bod ili pobjeda u duelu protiv Gane u posljednjem kolu.

Fudbalski savez Bosne i Hercegovine je na svojoj Facebook stranici objavio da su naši najbolji fudbaleri, dok čekaju, večerašnji okršaj protiv Katara, zajednički gledali meč Hrvatske i Paname.