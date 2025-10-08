Pod sloganom “Da plačemo i pjevamo” : Okupljanjem u Sarajevu i Tuzli građani odali počast Halidu Bešliću

Vijest o smrti muzičkog velikana Halida Bešlića stigla je do svakog kutka od Vardara do Triglava. Sudeći prema svim komentarima u medijima i na društvenim mrežama, Halidu je ispunjena želja koju je izrekao za života — pamtimo ga kao velikog čovjeka, a ne samo kao velikog pjevača.

Dokaz su i okupljanja u njegovu čast u Sarajevu i u Tuzli. Pod sloganom “Da plačemo i pjevamo”, veliki broj građana se okupio u oba grada. Suze i pjesma u čast glasu koji je obilježio decenije, čovjeku kojeg su voljeli svi.

Otišao je Halid Bešlić — glas naroda, legenda čije su pjesme pratile svaku radost i svaku tugu našeg života. Vijest o njegovoj smrti potresla je javnost — građani, kolege i prijatelji s nevjericom i tugom opraštaju se od čovjeka čije su pjesme bile dio svakodnevnog života, radosti i sjećanja.

Halidov život bio je pjesma, a njegovo prijateljstvo dar. Danas ga oplakuju mnogi i s ponosom nose uspomenu na čovjeka koji je znao voljeti, darovati osmijeh i širiti dobro gdje god bi se pojavio.

Halid je bio više od muzičara — bio je simbol skromnosti, dobrote i iskrene emocije. Njegov glas grijao je duše, njegova riječ spajala ljude, a njegova pjesma ostaje da traje, kao što traju samo istinske legende.

(Kliker.info-FTV)