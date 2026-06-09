Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i studenti treće godine Odsjeka za produkciju i menadžment u oblasti scenskih umjetnosti organizuju Summer Pitch 2026, trodnevni studentski market za filmske i pozorišne projekte, koji će biti održan od 11. do 13. juna u Sarajevu.

Summer Pitch predstavlja platformu namijenjenu razvoju, prezentaciji i umrežavanju mladih autora iz oblasti umjetnosti kroz radionice, masterclass predavanja, mentorski rad i završni pitching događaj na kojem će učesnici predstaviti svoje projekte stručnom žiriju i potencijalnim partnerima.

Organizatori ističu da je cilj projekta povezivanje studenata s profesionalcima iz filmske i pozorišne industrije te pružanje podrške razvoju i realizaciji novih umjetničkih projekata.

Ovogodišnje izdanje okuplja učesnike iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije, nastavljajući tradiciju stvaranja prostora za saradnju, razmjenu iskustava i promociju studentskog stvaralaštva.

Partneri i sponzori projekta su Općina Centar Sarajevo, UNIQA SEE Future Foundation, UniCredit Bank, Union Banka, GRAWE, BH Telecom, Sarajevo International Airport, Akademija scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, Grad Sarajevo, Stanić Grupa, VIZ Print, Blow Up i Meeting Point.

Program Summer Pitcha 2026 bit će realizovan tokom tri dana, a učesnicima će pružiti priliku za sticanje novih znanja, profesionalnih kontakata i predstavljanje vlastitih kreativnih ideja pred relevantnim akterima kulturne i kreativne industrije.