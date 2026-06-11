Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras počinje Svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se ove godine održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Među 48 selekcija na završnom turniru nalazi se i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na Mundijalu započinje sutra utakmicom protiv Kanade u Torontu.

Svjetsko prvenstvo otvara duel Meksiko – Južna Afrika u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno 21 po srednjeevropskom. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na legendarnom stadionu Asteka u Meksiko Sitiju.

Domaćin ovogodišnjeg turnira su tri zemlje – Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a rekordnih 48 reprezentacija učestvovaće na najopsežnijem i najkompleksnijem izdanju Mundijala do sada.

Među njima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevima će ovo biti drugi nastup na Svjetskom prvenstvu nakon što su 2014. debitovali na Mundijalu u Brazilu.

Bosna i Hercegovina će za protivnike u grupi B imati selekcije Kanade, Švicarske i Katara.

Zmajevi će prvu utakmicu na Mundijalu odigrati sutra, 12. juna protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom u Los Anđelesu (Inglvud) 18. juna i Katarom u Sijetlu 24. juna.

Reprezentacija BiH sve tri utakmice grupne faze igra u 21:00 sati po našem vremenu.

Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko predvodiće Zmajeve na Svjetskom prvenstvu, uvjeren da iskustvo, rad i nova generacija igrača mogu biti osnova za još jedno iznenađenje, nakon velikog uspjeha u baražu u kojem je bh. tim prvo eliminisao Vels, a potom i četverostrukog prvaka svijeta Italiju.

Očekuje se da će najveći sportski spektakl na planeti nadmašiti kontroverze oko visokih cijena ulaznica, političke napetosti u Sjedinjenim Američkim Državama i sjenu sukoba na Bliskom istoku.

Predsjednik FIFA-e Đani Infantino turnir je opisao kao “najveći šou koji je planeta ikada vidjela”, ali pripreme su obilježene kritikama zbog vrtoglave inflacije cijena ulaznica.

Najskuplja karta za finale košta 32.970 dolara, dok su ulaznice za mnoge mečeve ostale dostupne na sekundarnim tržištima.

Dodatne kontroverze izazvale su političke tenzije u SAD-u, uključujući odbijanje vize somalijskom sudiji Omaru Artanu, te ograničenja za dio osoblja reprezentacije Irana.

Na terenu, prošireni format sa 48 timova donosi 104 utakmice, dok će finale 19. jula u Nju Džersiju biti obilježeno i produženim poluvremenom zbog spektakla u stilu Super Boula, uz nastupe Madone, Šakire i BTS-a.

48 reprezentacija, 12 grupa, 104 utakmice

U šesnaestinu finala prolaze po dvije najbolje reprezentacije iz 12 grupa, kao i osam najboljih trećeplasiranih.

Grupa A: Meksiko, Južna Afrika, Južna Koreja, Češka

Grupa B: Kanada, Bosna i Hercegovina, Katar, Švicarska

Grupa C: Brazil, Maroko, Haiti, Škotska

Grupa D: SAD, Paragvaj, Australija, Turska

Grupa E: Njemačka, Curacao, Obala Slonovače, Ekvador

Grupa F: Nizozemska, Japan, Švedska, Tunis

Grupa G: Belgija, Egipat, Iran, Novi Zeland

Grupa H: Španija, Zelenortski Otoci, Saudijska Arabija, Urugvaj

Grupa I: Francuska, Senegal, Irak, Norveška

Grupa J: Argentina, Alžir, Austrija, Jordan

Grupa K: Portugal, DR Kongo, Uzbekistan, Kolumbija

Grupa L: Engleska, Hrvatska, Gana, Panama

Tokom grupne faze, šesnaestine, osmine finala i četvrtfinala, raspored je najgušći i utakmice su raspoređene kroz čak 14 različitih termina po našem vremenu.

S obzirom na to da se Svjetsko prvenstvo igra u Sjevernoj Americi, zbog vremenske razlike koja varira između 6 i 9 sati, utakmice će počinjati najranije u 18:00 sati, a najkasnije u 06:00 sati po srednjoevropskom računanju vremena.

Satnice utakmica po srednjoevropskom računanju vremena su:

Večernji termini: 18:00, 19:00, 21:00, 22:00, 23:00

Kasnonoćni termini: 00:00, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30

Rani jutarnji termini: 03:00, 04:00, 05:00, 06:00

Reprezentacija BiH igra svoje utakmice u 21:00 sat po našem vremenu (protiv Kanade u Torontu, Švicarske u Los Angelesu i Katara u Seattleu), što znači da nećemo morati ostajati budni do zore za ključne mečeve Zmajeva.

Kako se turnir bude bližio samoj završnici, termini postaju znatno fiksniji i prilagođeniji evropskoj publici. Polufinala se igraju u udarnim terminima od 21:00 i 22:00, a finale 19. jula na stadionu u New Jerseyju zakazano je za 21:00 sat po srednjoevropskom vremenu.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo će biti specifično i po ceremoniji otvaranja. Budući da prvenstvo organizuju tri države, umjesto jedne kao što je uobičajeno, gledat ćemo tri odvojene ceremonije otvaranja – po jednu za svakog domaćina. FIFA je potvrdila da svaka ceremonija počinje tačno 90 minuta prije početka prve utakmice u toj zemlji.

Otvaranje u Meksiku će biti u Mexico Cityju u četvrtak, 11. juna u 19:30 sati, pred meč Meksiko – Južna Afrika na kultnom stadionu Azteca.

U Kanadi će otvaranje biti u Torontu u petak, 12. juna u 19:30 sati, neposredno prije utakmice između Kanade i BiH.

U SAD-u će otvaranje biti u Los Angelesu u subotu, 13. juna u 01:30 iza ponoći, pred meč SAD – Paragvaj.

KOMPLETAN RASPORED I SATNICA UTAKMICA SVJETSKOG PRVENSTVA:

PRVO KOLO

11./12. juni

19:30 Ceremonija otvaranja u Meksiku

21:00, Grupa A: Meksiko – Južna Afrika (Mexico City)

04:00, Grupa A: Južna Koreja – Češka (Guadalajara)

12./13. juni

19:30 Ceremonija otvaranja u Kanadi

21:00, Grupa B: Kanada – BiH (Toronto)

01:30 Ceremonija otvaranja u SAD-u

03:00, Grupa D: SAD – Paragvaj (Los Angeles)

13./14. juni

21:00, Grupa B: Katar – Švicarska (San Francisco)

00:00, Grupa C: Brazil – Maroko (New Jersey)

03:00, Grupa C: Haiti – Škotska (Boston)

06:00, Grupa D: Australija – Turska (Vancouver)

14./15. juni

19:00, Grupa E: Njemačka – Kurasao (Houston)

22:00, Grupa F: Nizozemska – Japan (Dallas)

01:00, Grupa E: Obala Slonovače – Ekvador (Philadelphia)

04:00, Grupa F: Švedska – Tunis (Monterrey)

15./16. juni

18:00, Grupa H: Španija – Zelenortska Ostrva (Atlanta)

21:00, Grupa G: Belgija – Egipat (Seattle)

00:00, Grupa H: Saudijska Arabija – Urugvaj (Miami)

03:00, Grupa G: Iran – Novi Zeland (Los Angeles)

16./17. juni

21:00, Grupa I: Francuska – Senegal (New Jersey)

00:00, Grupa I: Irak – Norveška (Boston)

03:00, Grupa J: Argentina – Alžir (Kansas City)

06:00, Grupa J: Austrija – Jordan (San Francisco)

17./18. juni

19:00, Grupa K: Portugal – DR Kongo (Houston)

22:00, Grupa L: Hrvatska – Engleska (Dallas)

01:00, Grupa L: Gana – Panama (Toronto)

04:00, Grupa K: Uzbekistan – Kolumbija (Mexico City)

DRUGO KOLO

18./19. juni

18:00, Grupa A: Češka – Južna Afrika (Atlanta)

21:00, Grupa B: Švicarska – BiH (Los Angeles)

00:00, Grupa B: Kanada – Katar (Vancouver)

03:00, Grupa A: Meksiko – Južna Koreja (Guadalajara)

19./20. juni

21:00, Grupa D: SAD – Australija (Seattle)

00:00, Grupa C: Škotska – Maroko (Boston)

02:30, Grupa C: Brazil – Haiti (Philadelphia)

05:00, Grupa D: Turska – Paragvaj (San Francisco)

20./21. juni

19:00, Grupa F: Nizozemska – Švedska (Houston)

22:00, Grupa E: Njemačka – Obala Slonovače (Toronto)

02:00, Grupa E: Ekvador – Kurasao (Kansas City)

06:00, Grupa F: Tunis – Japan (Monterrey)

21./22. juni

18:00, Grupa H: Španija – Saudijska Arabija (Atlanta)

21:00, Grupa G: Belgija – Iran (Los Angeles)

00:00, Grupa H: Urugvaj – Zelenortska Ostrva (Miami)

03:00, Grupa G: Novi Zeland – Egipat (Vancouver)

22./23. juni

19:00, Grupa J: Argentina – Austrija (Dallas)

23:00, Grupa I: Francuska – Irak (Philadelphia)

02:00, Grupa I: Norveška – Senegal (New Jersey)

05:00, Grupa J: Jordan – Alžir (San Francisco)

23./24. juni

19:00, Grupa K: Portugal – Uzbekistan (Houston)

22:00, Grupa L: Engleska – Gana (Boston)

01:00, Grupa L: Hrvatska – Panama (Toronto)

04:00, Grupa K: Kolumbija – DR Kongo (Guadalajara)

TREĆE KOLO

24./25. juni

21:00, Grupa B: Švicarska – Kanada (Vancouver)

21:00, Grupa B: BiH – Katar (Seattle)

00:00, Grupa C: Škotska – Brazil (Miami)

00:00, Grupa C: Maroko – Haiti (Atlanta)

03:00, Grupa A: Češka – Meksiko (Mexico City)

03:00, Grupa A: Južna Afrika – Južna Koreja (Monterrey)

25./26. juni

22:00, Grupa E: Ekvador – Njemačka (New Jersey)

22:00, Grupa E: Kurasao – Obala Slonovače (Philadelphia)

01:00, Grupa F: Tunis – Nizozemska (Kansas City)

01:00, Grupa F: Japan – Švedska (Dallas)

04:00, Grupa D: Turska – SAD (Los Angeles)

04:00, Grupa D: Paragvaj – Australija (San Francisco)

26./27. juni

21:00, Grupa I: Norveška – Francuska (Boston)

21:00, Grupa I: Senegal – Irak (Toronto)

02:00, Grupa H: Urugvaj – Španija (Guadalajara)

02:00, Grupa H: Zelenortska Ostrva – Saudijska Arabija (Houston)

05:00, Grupa G: Novi Zeland – Belgija (Vancouver)

05:00, Grupa G: Egipat – Iran (Seattle)

27./28. juni

23:00, Grupa L: Hrvatska – Gana (Philadelphia)

23:00, Grupa L: Panama – Engleska (New Jersey)

01:30, Grupa K: Kolumbija – Portugal (Miami)

01:30, Grupa K: DR Kongo – Uzbekistan (Atlanta)

04:00, Grupa J: Jordan – Argentina (Dallas)

04:00, Grupa J: Alžir – Austrija (Kansas City)

ŠESNAESTINA FINALA

28. juni

21:00, Utakmica 73: 2A – 2B (Los Angeles)

29./30. juni

19:00, Utakmica 76: 1C – 2F (Houston)

22:30, Utakmica 74: 1E – 3A/B/C/D/F (Boston)

03:00, Utakmica 75: 1F – 2C (Monterrey)

30. juni/1. juli

19:00, Utakmica 78: 2E – 2I (Dallas)

23:00, Utakmica 77: 1I – 3C/D/F/G/H (New York/New Jersey)

03:00, Utakmica 79: 1A – 3C/E/F/H/I (Mexico City)

1./2. juli

18:00, Utakmica 80: 1L – 3E/H/I/J/K (Atlanta)

22:00, Utakmica 82: 1G – 3A/E/H/I/J (Seattle)

02:00, Utakmica 81: 1D – 3B/E/F/I/J (San Francisco)

2./3. juli

21:00, Utakmica 84: 1H – 2J (Los Angeles)

01:00, Utakmica 83: 2K – 2L (Toronto)

05:00, Utakmica 85: 1B – 3E/F/G/I/J (Vancouver)

3./4. juli

20:00, Utakmica 88: 2D – 2G (Dallas)

00:00, Utakmica 86: 1J – 2H (Miami)

03:30, Utakmica 87: 1K – 3D/E/I/J/L (Kansas City)

OSMINA FINALA

4./5. juli

19:00, Utakmica 90: Pobjednik U73 – Pobjednik U75 (Houston)

23:00, Utakmica 89: Pobjednik U74 – Pobjednik U77 (Philadelphia)

5./6. juli

22:00, Utakmica 91: Pobjednik U76 – Pobjednik U78 (New York/New Jersey)

02:00, Utakmica 92: Pobjednik U79 – Pobjednik U80 (Mexico City)

6./7. juli

21:00, Utakmica 93: Pobjednik U83 – Pobjednik U84 (Dallas)

02:00, Utakmica 94: Pobjednik U81 – Pobjednik U82 (Seattle)

7./8. juli

18:00, Utakmica 95: Pobjednik U86 – Pobjednik U88 (Atlanta)

22:00, Utakmica 96: Pobjednik U85 – Pobjednik U87 (Vancouver)

ČETVRTFINALE

9. juli

22:00, Utakmica 97: Pobjednik U89 – Pobjednik U90 (Boston)

10. juli

21:00, Utakmica 98: Pobjednik U93 – Pobjednik U94 (Los Angeles)

11./12. juli

23:00, Utakmica 99: Pobjednik U91 – Pobjednik U92 (Miami)

03:00, Utakmica 100: Pobjednik U95 – Pobjednik U96 (Kansas City)

POLUFINALE

14. juli

21:00, Utakmica 101: Pobjednik U97 – Pobjednik U98 (Dallas)

15. juli

21:00, Utakmica 102: Pobjednik U99 – Pobjednik U100 (Atlanta)

UTAKMICA ZA 3. MJESTO

18. juli

22:00, Poraženi U101 – Poraženi U102 (Miami)

FINALE

19. juli

21:00, Pobjednik U101 – Pobjednik U102 (New York/New Jersey)

(Kliker.info-agencije)