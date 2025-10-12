Početak primjene elektronskog sistema kontrole : Od danas nova pravila za ulazak i izlazak iz EU

Za putnike iz 59 zemalja, među kojima je i Bosna i Hercegovina, od danas za putovanja u većinu zemalja Evropske unije počinje primjena elektronskog sistema kontrole ulaska i izlaska (EES) što podrazumijeva obavezno davanje biometrijskih podataka (otisci četiri prsta i fotografija).

Evropska agencija za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) razvila je mobilnu aplikaciju “Putovanje u Evropu” s ciljem podrške članicama EU u upotrebi EES i olakšavanja graničnih provjera za putnike, rečeno je iz Granične policije BiH, koja će podržavati primjenu ovog sistema.

Iz Granične službe ističu da ova aplikacija omogućava putnicima koji dolaze u EU da unaprijed registruju podatke o svojim putnim dokumentima, dostave biometrijske fotografije lica i odgovore na upitnik o uslovima ulaska.

Ove informacije, koje bi uobičajeno unosili granični službenici prilikom prelaska granice, putem aplikacije mogu biti poslate unaprijed, čime se proces ulaska i izlaska iz EU znatno ubrzava.

Iz Granične policije su naveli da aplikacija neće biti dostupna na svim graničnim prelazima, već samo na odabranim većim putničkim čvorištima, s ciljem smanjenja vremena obrade na granici.

Prema pravilima sistema EES, svim putnicima iz trećih zemalja će se prilikom prvog ulaska u 29 evropskih zemalja (25 članica EU, uz Švajcarsku, Norvešku, Lihtenštajn i Island) elektronski prikupljati biometrijski podaci (otisci četiri prsta i fotografija).

Biće evidentirani i datumi ulaska i izlaska, čime će biti zamijenjeno dosadašnje pečatiranje pasoša.

EU uvođenjem EES-a želi da ubrza granične kontrole, olakša rad graničnih službi i spriječi zloupotrebu viznog režima i prekoračenje boravka, te korištenje lažnih identiteta.

Sistem će omogućiti kraće zadržavanje na granici jer će putnici u budućnosti moći da koriste samouslužne terminale ili da unaprijed pošalju svoje podatke koji će se čuvati u evropskoj bazi i koristiti pri svakom narednom prelasku granice, što znači da će detaljan pregled biti potreban samo prilikom prvog ulaska.

Procjena je da će se putnici iz trećih zemalja, bez obzira da li u Šengen zonu putuju sa vizom ili bez, zadržavati na granici duže, do pet minuta.

Kipar i Irska zasad neće koristiti novi sistem, te će i dalje ručno pečatirati putne isprave, dok Velika Britanija nije dio Šengenske zone.

Iako primjena počinje danas, sistem će se uvoditi postepeno, a očekuje se da u potpunosti bude operativan do 10. aprila naredne godine.

U prvim mjesecima mogući su zastoji na granicama zbog prilagođavanja, ali se dugoročno očekuje brži i jednostavniji prelazak.

Zemlje koje primjenjuju ovaj sistem mogu da uvode različite elemente u fazama, uključujući i prikupljanje biometrijskih podataka.

Moguće je da se rad EES-a potpuno ili djelimično obustavi na određenim graničnim prelazima u izuzetnim okolnostima, kao na primjer kada bi intenzitet saobraćaja uzrokovao duga čekanja.

EES će obezbijediti najviše standarde zaštite podataka i privatnosti. Evidencija o ulascima i izlascima će se čuvati tri godine od datuma kreiranja, dok će se pojedinačne datoteke, koje sadrže lične podatke, čuvati tri godine i jedan dan od datuma posljednjeg izlaska.

