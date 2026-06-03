Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) počeo je zasjedanje u Sarajevu koje će trajati danas i sutra, a jedna od ključnih tema dvodnevnog zasjedanja bit će izbor novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, koji bi trebao naslijediti Christiana Schmidta koji je u maju podnio ostavku na mjesto visokog predstavnika.

Sjednica Upravnog odbora PIC-a održava se u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Zemlje članice razmatrat će više kandidata za funkciju visokog predstavnika, a izbor ne zahtijeva konsenzus među članicama Upravnog odbora PIC-a.

Kandidat može biti izabran ukoliko dobije potrebnu podršku država članica, dok se proces konsultacija i odlučivanja može ponavljati sve dok ne bude postignuta saglasnost o jednom kandidatu.

Dvodnevna sjednica PIC-a je izuzetno važna jer dolazi u trenutku kada se razgovara o budućoj ulozi međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, primjeni Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao i pitanju korištenja bonskih ovlasti koje su obilježile mandat sadašnjeg visokog predstavnika Christiana Schmidta.

Upravni odbor PIC-a čine Kanada, Francuska, Njemačka, Italija, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, Evropska unija, Evropska komisija te Organizacija islamske saradnje (OIC), koju predstavlja Turska.

Ruska Federacija formalno je članica Upravnog odbora, ali je u julu 2021. godine obavijestila OHR da više neće učestvovati na sastancima kojima predsjedava visoki predstavnik, dok je u februaru 2022. godine najavila i obustavu finansiranja OHR-a.

Sjednica PIC-a održava se u trenutku pojačanih rasprava o budućnosti međunarodnog nadzora nad Bosnom i Hercegovinom.

(Kliker.info-BHRT)