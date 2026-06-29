Kanadski fudbaleri su prvi učesnici osmine finala Svjetskog prvenstva, pošto su u prvoj utakmici nokaut faze eliminisali Južnu Afriku rezultatom 1:0 (0:0).

Jedan od domaćina ovogodišnjeg Mundijala stigao je do historijskog uspjeha golom u sudijskoj nadoknadi, tačnije u 91. minuti, i to vrlo efikasno pod ravnanjem Stevena Eustahija.

Primio je loptu na prsa i zakucao je sa oko 17 metara, bio je to lijep udarac prekaljenog veznog igrača i bivšeg igrača Porta.

Od početka utakmice mogla se vidjeti nervoza u redovima Kanade, koja je u prvom dijelu igre potpuno prepustila loptu Južnoj Africi, ali se nisu proslavili i nisu došli ni do jedne ozbiljnije situacije, pa je poluvrijeme prošlo bez golova.

Kada se očekivalo da će uslijediti produžeci, domaći tim je pronašao rješenje i ovaj duel odveo na svoju stranu.

Kanađani će se u osmini finala sastati 4. jula s boljim iz spektakularnog duela između Holandije i Maroka (30. juni, 15:00).

(Kliker.info-agencije)