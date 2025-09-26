Pobuna u UN-u: Brojni delegati napustili dvoranu čim je Netanyahu došao za govornicu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu danas je otvorio 80. zasjedanje Opće skupštine Ujedinjenih naroda u New Yorku u atmosferi kakva se rijetko viđa. Čim je zakoračio prema govornici, više od stotinu delegata iz različitih zemalja ustalo je i napustilo dvoranu u znak prosvjeda protiv izraelske politike u Gazi.

Iako su izraelski diplomati i dio publike pokušavali to prikriti glasnim pljeskom i ustajanjem, prazna mjesta bila su jasno vidljiva. Službenici UN-a više su puta pozivali na red jer je u dvorani nastao metež, a s galerije su se čuli povici negodovovanja i zvićduci. Američka delegacija ostala je na svojim mjestima, dok je palestinska misija ranije pozvala države da koordinirano napuste sjednicu čim Netanyahu počne govoriti.

Scene ispred zgrade UN-a bile su jednako napete. Tamo su se okupile obitelji izraelskih talaca, koje su tražile dogovor o njihovom oslobađanju, dok su protivnici izraelske ofenzive nosili transparente i pozivali na prekid rata.

Otvorio govor porukom Hamasu

Na samom početku Netanyahu je rekao da Izrael ‘mora dovršiti posao protiv Hamasa u Gazi’. Nakon toga se izravno obratio Hamasu. Podignutim glasom rekao je: “Spustite oružje. Pustite moje ljude. Oslobodite taoce. Sve njih, svih 48. Ako to učinite – živjet ćete. Ako ne, Izrael će vas loviti.” Dodao je da se prvi put izravno obraća taocima, nadajući se da će ga čuti preko razglasa postavljenih uz granicu Gaze. Izraelska vojska potvrdila je da je razmjestila devet sustava za razglas u sklopu kampanje utjecaja, no stanovnici u sjevernoj Gazi i u Deir al-Balahu rekli su Reutersu da govora nisu čuli, već samo eksplozije.

Velik dio obraćanja Netanyahu je posvetio obrani izraelske vojne kampanje i odbacivanju optužbi za genocid. “Optužba za genocid je lažna. Govori se da Izrael namjerno gađa civile. Dame i gospodo, istina je suprotna”, rekao je. Time je reagirao na zaključke UN-ove Istražne komisije koja je prošlog tjedna objavila da je Izrael počinio genocid u Gazi, što je Izrael nazvao pristranim i neutemeljenim. Prema podacima zdravstvenih vlasti u Gazi, u gotovo dvije godine izraelske ofenzive poginulo je više od 65 tisuća ljudi, a grad Gaza i okolna područja službeno su proglašeni područjem gladi.

Govorio je i o nestašici hrane, ustvrdivši da glad nije posljedica izraelske politike nego djelovanja Hamasa. “Kaže se da Izrael namjerno izgladnjuje ljude u Gazi, dok ih Izrael zapravo hrani. Ako postoje Gazani koji nemaju dovoljno hrane, to je zato što je Hamas krade, gomila i preprodaje po visokim cijenama”, rekao je Netanyahu. Hamas je takve optužbe ranije odbacio.

Izraelski premijer u govoru je više puta spominjao predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, kojem je zahvalio na akcijama protiv Irana. “Želim zahvaliti predsjedniku Trumpu na njegovoj hrabroj i odlučnoj akciji. Uklonili smo egzistencijalnu prijetnju Izraelu i smrtonosnu prijetnju civiliziranom svijetu”, rekao je, tvrdeći da su izraelske i američke akcije devastirale iranski nuklearni i balistički program. Netanyahu je nabrojao i vojne uspjehe Izraela u protekloj godini, navodeći da je izraelska vojska uništila Hamasovu infrastrukturu, oslabila Hezbolah i pogodila najviše zapovjednike Irana i njegovih saveznika u regiji.

Kako bi dodatno pojačao efekt govora, Netanyahu je koristio plakate i karte, križao imena protivnika Izraela i publici dijelio “kviz-pitanja” o tome tko uzvikuje “Smrt Americi”. U jednom je trenutku na sako pričvrstio QR kod, a ranije je na govornici pokazao kartu Bliskog istoka označenu riječju “prokletstvo”, tvrdeći da se radi o iranskoj “osi terora”.

Današnji nastup izraelskog premijera bio je i politička poruka međunarodnoj zajednici i domaćoj publici. Netanyahu je ponovno obećao da će rat trajati sve dok Hamas ne bude uništen kao vojna i politička sila u Gazi. No prizor u UN-u – istodobni izlazak desecima delegacija i pljesak njegovih pristaša – najbolje je pokazao koliko su podijeljeni stavovi svijeta o izraelskoj politici.