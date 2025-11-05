Pobjeda nade : Zohran Mamdani novi je gradonačelnik New Yorka ! (VIDEO)

Zohran Mamdani, 34-godišnji demokratski socijalist čiji su fokus na radničke teme i osobna karizma pretvorili nekoć autsajdersku kampanju u nacionalnu senzaciju, pobijedit će na izborima za gradonačelnika New Yorka.

Mamdani je porazio bivšeg guvernera New Yorka Andrewa Cuoma, zauvijek srušivši njegove nade o povratku na političku scenu nakon poraza u junskoj demokratskoj predizbornoj utrci.

Na općim izborima kandidirao se i republikanac Curtis Sliwa, koji je, unatoč pritiscima Cuomoovih pristaša, ostao u utrci. Andrew Cuomo i njegov stožer, naime, nadao se da bi se opozicija mogla ujediniti protiv Mamdanija.

Mamdanijeva pobjeda označava trijumf progresivnog krila Demokratske stranke u trenutku kada su demokrati na nacionalnoj razini duboko podijeljeni oko načina na koji bi se trebali suprotstaviti predsjedniku Donaldu Trumpu — također rođenom Njujorčaninu — koji Mamdanija kategorizira kao komunistu.

Kako tvrdi CNN, odjek ove pobjede vjerovatno će se osjetiti daleko izvan granica New Yorka, podići će i Mamdanijev profil i njegovu političku platformu koja, između ostalog, uključuje zamrzavanje cijena stanarina, besplatan javni prijevoz autobusima te univerzalnu dječju skrb financiranu povećanjem poreza za bogate.

Ova pobjeda, piše CNN, zaokružuje meteorski uspon dosad trostrukog zastupnika u državnoj skupštini, koji je svoju kampanju za gradonačelnika pokrenuo prije godinu dana pritom gotovo nepoznat, obećavajući da će New York, jedan od najskupljih gradova na svijetu, učiniti priuštivim za radničku klasu.

Zohran Mamdani ući će u povijest kao prvi muslimanski gradonačelnik New Yorka, prvi čovjek iz Južne Azije na toj poziciji i jedan od najmlađih gradonačelnika izabranih u suvremenoj povijesti New Yorka.

Izlazeći na pozornicu u Brooklynu nakon 23:45 po lokalnom vremenu, Mamdani je poručio: “Sunce je možda večeras zašlo nad našim gradom, ali kao što je Eugene Debs jednom rekao: ‘Vidim zoru boljeg dana za čovječanstvo’.”

“Večeras smo, usprkos svim izgledima, shvatili. Budućnost je u našim rukama. Prijatelji moji, srušili smo političku dinastiju. Želim Andrewu Cuomu samo najbolje u privatnom životu, ali neka večeras bude posljednji put da izgovorim njegovo ime dok okrećemo stranicu politike koja napušta mnoge i služi samo nekolicini”, dodao je.

Zahvalio je “sljedećoj generaciji Njujorčana”, dodajući: “Borit ćemo se za vas, jer mi smo vi.” “Pobijedili smo jer su Njujorčani dopustili sebi da se nadaju da se nemoguće može ostvariti”, naveo je zatim.

Ponovio je svoj program, uključujući “brze i besplatne” autobuse, zamrznute najamnine za neke stambene objekte i državne trgovine mješovitom robom, a potom napao američkog predsjednika Donalda Trumpa.

“Ako itko može pokazati naciji koju je Donald Trump izdao kako ga poraziti, to je grad koji ga je iznjedrio. Ovako ne zaustavljamo samo Trumpa. Ovako zaustavljamo sljedećeg. Donald Trump, budući da znam da gledaš, imam dvije riječi za tebe: pojačaj zvuk”, rekao je Mamdani, a publika je ispustila najglasniji urlik oduševljenja dotad.

Obraćajući se izravno Trumpu, Mamdani je naglasio: “Da bi došao do bilo koga od nas, morat ćeš proći kroz sve nas.”

(Kliker.info-agencije)