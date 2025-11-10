Plaćali za ubijanje snajperom po Sarajevu: Italija otvorila istragu

Sve je krenulo od esposto (krivične prijave) novinara i pisca Ezia Gavazzenija (u saradnji sa bivšim sudijom Guidom Salvinijem, poznatim po istrazi Piazza Fontana).

Snajperisti za igru u Sarajevu, milanska prokuratura otvara istragu: „Među njima i Italijani“.

Tužioci istražuju za ubistvo iz namjere sa otežavajućim okolnostima i spremni su pozvati prve svjedoke tog ratnog safarija.

Milano – Zvali su ih „vikend snajperisti“. Bogati stranci koji su plaćali ogromne svote (današnjih 80-100 hiljada eura) da dođu u Sarajevo pod opsadom i pucaju na civile – žene, djecu, starce – samo za zabavu. Iz Milana, Torina, Trsta ili Venecije, preko Trsta do Beograda, pa Pale i sarajevske brda. Vikend-putovanje u pakao, povratak kući u ponedjeljak kao da ništa nije bilo.

Sada, poslije 30 godina, milanska Prokuratura je otvorila dosije protiv nepoznatih lica za višestruko ubistvo iz niskih pobuda i sa posebnom okrutnošću. Tužilac Alessandro Gobbis je poverio istragu ROS karabinjerima. U dosjeu je i izvještaj bivše gradonačelnice Sarajeva Benjamine Karić koji je stigao direktno u Milano: „Bogati stranci zaljubljeni u nehumane podvige“.

Sve je krenulo od esposto (krivične prijave) novinara i pisca Ezia Gavazzenija (u saradnji sa bivšim sudijom Guidom Salvinijem, poznatim po istrazi Piazza Fontana). Gavazzeni je prikupio:

– Svjedočenje bivšeg obavještajca bosanske vojske Edina Subašića koji je 1993. godine uhvatio srpskog dobrovoljca iz Paraćina. Ovaj je ispričao da je sa grupom stranaca (među kojima trojica Italijana) išao iz Beograda u Pale, a onda na snajperske položaje kod Grbavice. Italijani nisu bili plaćeni – oni su plaćali da pucaju.

– Obavještajni podaci bosanske vojske koje su proslijeđeni italijanskoj obavještajnoj službi SISMI (danas AISI) još 1993: „Na brdima iznad Sarajeva su Italijani iz Trsta, došli da pucaju na civile“.

– Jedan od identificiranih: vlasnik milanske klinike za estetsku hirurgiju. Drugi iz Torina i Trsta.

„To nije bio običan ratni turizam“, piše u dosjeu. „To je bio safari na ljude. Djeca su koštala više.“

Istraga se oslanja i na dokumentarac „Sarajevo Safari“ slovenačkog reditelja Mirana Zupaniča (2022, Al Jazeera Balkans) gdje anonimni svjedok (bivši agent) opisuje kako je gledao stranca koji cilja dijete iz majčinog naručja.

Procjenjuje se da je bilo najmanje 10-200 Italijana u tim „vikend-turama“ između 1993. i 1995. Većina su bili simpatizeri krajnje desnice, ljubitelji oružja, bogati lovci koji su u Africi lovili lavove, a u Sarajevu – ljude.

Tužioci su spremni pozvati prve svjedoke iz Bosne. Benjamina Karić je već 2022. tražila istragu u Sarajevu, ali je tamo sve stalo. Sada Milano preuzima.

Ako se dokaže, nema zastare za ratne zločine.

