Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine ispisala je historiju plasmanom u nokaut fazu Svjetskog prvenstva 2026, a uz svaki veliki uspjeh Zmajeva ovih dana čuje se i jedna pjesma koja već decenijama budi posebne emocije među Bosancima i Hercegovcima – Ljiljani Halida Bešlića.

Nakon pobjede nad Katarom i plasmana među 32 najbolje reprezentacije svijeta, hiljade navijača na stadionu u Seattleu zajedno su pjevale stihove ove pjesme, dok su se isti prizori mogli vidjeti i na tribinama u Kanadi tokom prethodnih utakmica. Snimci navijača koji uglas pjevaju Ljiljane obišli su društvene mreže i još jednom pokazali da je riječ o pjesmi koja povezuje generacije.

Podsjetimo, ljiljan stoljećima zauzima posebno mjesto u historiji Bosne i Hercegovine i ostaje jedan od njenih najprepoznatljivijih simbola. Kroz historiju se pojavljuje na brojnim srednjovjekovnim obilježjima. Lljiljani su svoje mjesto imali i na grbu kralja Tvrtka I Kotromanića.

Pjesma koju je publika prihvatila na prvo slušanje

Autor pjesme Nazif Gljiva prisjetio se za portal Radiosarajevo.ba samih početaka danas kultnog hita.

“Sjećam se kada smo Halid i ja vježbali pjesmu 1990. godine. Prvi put smo je otpjevali u restoranu Bazeni. Ono što je interesantno jeste da ju je publika prihvatila odmah na prvo slušanje. Cijelu noć su nam tražili da je ponovo pjevamo”, kazao je Gljiva.

Dodao je da je upravo Ljiljani pjesma koja je obilježila jedan veliki dio karijere Halida Bešlića.

“To je pjesma na kojoj je Halid zaradio najviše novca. Od samog početka bilo je jasno da ima nešto posebno i da kod ljudi izaziva emociju kakvu rijetko koja pjesma može probuditi”, rekao je Gljiva .

Kako su nastali ‘Ljiljani’?

Gljiva je otkrio i zanimljivu priču o nastanku pjesme koja je kasnije postala svojevrsni simbol Bosne i Hercegovine.

“U to vrijeme trebao sam se kandidovati za ‘Liberale’ i rečeno mi je da će ljiljan biti njihov simbol. Počeo sam istraživati šta zapravo predstavlja ljiljan i tada sam otkrio da se pojavljuje na brojnim historijskim obilježjima, stećcima i drugim simbolima kroz historiju Bosne i Hercegovine. Nakon toga sam sjeo i napisao tekst pjesme. Posvetio sam je svojoj supruzi”, prisjetio se.

Od kafane do svjetskih stadiona

Malo je pjesama koje uspiju preživjeti više od tri decenije i pritom ostati jednako popularne među mladima i starijima. Ljiljani su upravo jedna od njih.

Od prvog izvođenja u sarajevskom restoranu do današnjih stadiona u Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, pjesma je prošla put koji malo koja domaća numera može ispričati. Danas je pjevaju navijači na tribinama, dijaspora na velikim okupljanjima, ali i mlađe generacije koje nisu ni bile rođene kada je nastala.

Posebno emotivni trenuci viđeni su tokomutakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine na Mundijalu, kada su desetine hiljada navijača uglas pjevale stihove pjesme koja je postala neizostavan dio navijačkog repertoara.

“Halidova duša je prisutna na svakoj utakmici”Na pitanje kakve emocije danas osjeća kada čuje Ljiljane na stadionima širom svijeta, Gljiva nije krio emocije.

“Siguran sam da je Halidova duša prisutna na svakoj utakmici reprezentacije, iako on fizički nije tu. Da jeste, svim srcem bi navijao za naše zlatne momke“, rekao je.

Govoreći o svom dugogodišnjem prijatelju i saradniku, dodao je kako je Bešlić ostavio neizbrisiv trag u muzici i među ljudima.

“Halid je nešto posebno i neponovljivo. Svojim pjesmama uspio je ujediniti ljude, baš kao što su to sada uradili ovi momci na terenu. Zato nije slučajno što se upravo Ljiljani danas pjevaju nakon najvećih pobjeda Bosne i Hercegovine”, zaključio je Gljiva.

Podsjetimo, utakmica osmine finala igra između reprezentacije Bosne i Hercegovine i domaćina SAD-a se u noći između 1. i 2. jula po našem vremenu, a direktan prijenos osigurali su Federalna televizija i Arena Sport 1. Tekstualni prijenos uživo, kao i sva dešavanja iz minute u minutu moći ćete pratiti na portalu Radiosarajevo.ba.