Pitanje svih pitanja : Da li ustavni amandman može da spriječi Trumpovu kandidaturu?

Grupa tvrdi da Trump nije kvalifikovan da se kandiduje za položaj u Bijeloj kući, pozivajući se na rijetko korišteni amandman američkog Ustava usmjeren protiv kandidata koji su podržali “pobunu”.

Tužba, koja se poziva na 14. amandman, vjerovatno je početni korak u pravnom sporu koji bi na kraju mogao završiti pred Vrhovnim sudom, najvišom sudskom instancom u zemlji.

Tužbu je, u ime šest republikanskih i nezavisnih birača iz Colorada, podnijela grupa sa sjedištem u glavnom gradu SAD, “Građani za odgovornost i etiku u Washingtonu” (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) i vjerovatno će potresti predizbornu kampanju za izbore 2024. godine, u kojoj već učestvuje kandidat protiv kojeg su podignute četiri odvojene krivične optužnice.

Liberalne grupe zahtijevaju od najviših izbornih zvaničnika da zabrane Trumpu da se kandiduje i pozivaju se na amandman prema kojem je onima “umiješanim u pobunu” protiv Ustava zabranjeno da se nalaze na visokim funkcijama. Niko do sada nije preuzeo taj korak, jer traže sudsku interpretaciju amandmana koji je korišten samo nekoliko puta od 1860-tih godina.

Nekoliko pojedinaca već je podnijelo nepotpune tužbe u nekim državama, u kojima se pozivaju na ustavni amandman. Međutim, u srijedu je prvi put tužbu podnijela organizacija sa značajnim pravnim resursima. To može da dovede do sličnih poteza u drugim američkim državama i ima potencijal da završi pred Vrhovnim sudom, u slučaju oprečnih presuda nižih sudova.

Državna sekretarica Colorada, demokrata Jena Griswold, navela je u saopštenju da se nada da će “ovaj slučaj dati smjernice izbornim zvaničnicima o tome da li Trump ispunjava uslove da se kandiduje za funkciju”.

U tužbi se navodi da je slučaj jasan, imajući u vidu pokušaj tadašnjeg predsjednika Trumpa da promijeni rezultat izbora 2020. godine koje je izgubio od demokrate Joea Bidena, te podršku koju je dao napadu na američki Capitol 6. januara 2021. godine. Trump je naveo da nije uradio ništa pogrešno.

Četrnaesti amandman američkog Ustava, ratifikovan 1868. godine, pomogao je da se osiguraju građanska prava za oslobođene robove – i na kraju sve građane u SAD. Također je upotrijebljen da se spriječi da bivši zvaničnici Konfederacije postanu članovi Kongresa posle građanskog rata i preuzmu vladu protiv koje su se pobunili.

Amnadman, na koji se tužba poziva, Kongresu omogućava da ukine zabranu, što je urađeno 1872. godine kako je jenjavala politička volja da se zabranjuje kandidatura bivših pripadnika Konfederacije. Amandman gotovo da nikada više nije korišten posle toga.

U amandmanu se pominje diskvalifikacija “predsjedničkih elektora”, ali ne i samih predsjednika, ako su prethodno položili zakletvu da će poštovati Ustav a zatim je prekršili.

U tužbi, Građani za odgovornost i etiku u Vašingtonu, od suda su zatražili da ubrza donošenje odluke kako bi se to pitanje riješilo prije stranačkih izbora u Koloradu 5. januara 2024.

“Razumijemo da postoji veliko interesovanje u državama širom SAD o ovom pitanju, i mora da bude riješeno brzo radi pojašnjenja”, rekao je novinarima glavni pravni zastupnik organizacije Donald Sherman.

Trampov portparol nije odgovorio na zahtjev agencije AP za komentar.

Ustavni amandman korišten je prošle godine, kako bi se okružnom komesaru u Nju Meksiku, koji je upao u Kapitol 6. januara, zabranilo da obavlja funkciju. To je prvi put da je 14. amandman upotrebljen u poslednjih 100. godina. Kongres je 1919. godine odbio jednog socijalistu za člana, tvrdeći da je pomagao neprijateljima zemlje tokom Prvog svjetskog rata.

Još jedna liberalna grupa, Sloboda govora za građane (Free Speech For People) neuspješno je pokušala da iskoristi isti amandman da prošle godine zabrani kandidaturu članice Predstavničkog doma iz Džordžije Marjorie Taylor Greene i bivšeg kongresmena iz Sjeverne Karoline Madisona Cawthorna.

Sudija je presudio u korist Greene, dok se od Cawthornovog slučaja odustalo zato što je poražen na stranačkim izborima.

Organizacija “Građani za odgovornost i etiku u Washingtonu” saopštila je da očekuje da će podnijeti više tužbi u drugim državama i očekuje da bi to mogle da urade i druge grupe.

Odlučila se za Colorado, zato što ta država dozvoljava da se glasački listići osporavaju direktno pred sudom, a u tužbi učestvuje nekoliko istaknutih ličnosti, među kojima je i bivši republikanski lider oba doma državne skupštine, te jedan konzervativni kolumnista za dnevnik Denver Post.

