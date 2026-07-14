Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz diplomatskih izvora.

Sjednica u zgradi OHR-a u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Christiana Schmidta, zbog čega Louis J. Crishock nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika, potvrđeno je Feni.

Za sada nije poznato kada bi konsultacije o imenovanju mogle biti nastavljene niti je li tokom današnjeg sastanka postignuto približavanje stavova članica Upravnog odbora PIC-a.

OHR do objavljivanja ove vijesti nije zvanično saopćio zaključke sa sjednice.

Današnji sastanak uslijedio je nakon što članice PIC-a ni 30. juna nisu uspjele postići konsenzus o novom visokom predstavniku. Tada su kao kandidati spominjani italijanski diplomata Antonio Zanardi Landi i francuski diplomata René Troccaz, ali nijedan nije dobio potrebnu saglasnost.

PIC je nakon tog sastanka imenovao dotadašnjeg prvog zamjenika visokog predstavnika Louisa J. Crishocka za vršioca dužnosti, dok je 14. juli bio određen kao cilj za postizanje dogovora o trajnom rješenju.

Iz OHR-a su ranije za Fenu pojasnili da je proces imenovanja novog visokog predstavnika u nadležnosti Upravnog odbora PIC-a te da ne komentiraju konsultacije i moguće kandidate.

Naglasili su da Crishock kao vršilac dužnosti koristi sve ovlasti visokog predstavnika i osigurava kontinuitet provedbe civilnih aspekata Dejtonskog mirovnog sporazuma i funkcioniranja OHR-a. OHR ga i dalje zvanično navodi kao vršioca dužnosti visokog predstavnika.

To znači da neuspjehom današnjih razgovora ne nastaje pravni niti institucionalni vakuum. Crishock ostaje na čelu OHR-a s punim ovlastima do okončanja procesa imenovanja novog visokog predstavnika.

Iz Delegacije Evropske unije u BiH ranije su za Fenu naveli da je Crishockovo imenovanje privremeno rješenje koje ne bi trebalo prerasti u trajni aranžman, uz očekivanje da bude pronađen evropski kandidat o kojem će sve članice PIC-a postići saglasnost.

(Kliker.info-Fena)