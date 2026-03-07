Pezeshkian najavio obrat : “Od sada nadalje, ne napadajte susjedne zemlje osim ako one ne napadnu prve”
Pezeškian dodaje da je oružanim snagama donesena odluka o vodstvu: “Od sada nadalje, ne napadajte susjedne zemlje osim ako one ne napadnu prve.”
“Oni koji razmišljaju o iskorištavanju ovog trenutka za napad na Iran ne smiju postati marionete imperijalizma”, kaže predsjednik, dodajući da podrška Izraelu ili SAD-u “nije put do časti i slobode”, prenosi BBC.
Nije jasno kada ova vojna odluka stupa na snagu jer su u subotu ujutro iranski vojni dronovi lansirani prema Katru i Bahreinu, a katarska vojska objavila je kako je upravo presrela balistički projektil ispaljen iz Irana.
‘IDF je pokrenuo napad velikih razmjera na mete u Teheranu’, objavila je izraelska vojska dodavši kako je njezina obrana presrela iranske projektile. U Tel Avivu su se u petak navečer čule brojne eksplozije koje su bile uzrokovane tim presretanjima, a stanovnicima je potom oglašeno kako mogu napustiti skloništa ‘u svim dijelovima zemlje’.
Ranije u petak je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio kako vojne operacije idu jako dobro te kako se napad nastavlja sve do ‘bezuvjetne predaje’ Irana. U tjedan dana koliko traje rat na Bliskom istoku cijene nafte na svjetskom tržištu porasle su za 30 posto te su dosegle razinu koja nije viđena od 2023. godine.
Pezeshkian poručio da je američki zahtjev za bezuvjetnom predajom Irana ”san koji će odnijeti u grob”
Predsjednik Irana Masoud Pezeshkian izjavio je da je zahtjev Sjedinjenih Američkih Država za bezuvjetnom predajom ”san koji bi trebali odnijeti u grob”.
ezeshkian je to rekao u unaprijed snimljenom obraćanju koje je emitirala državna televizija. Iranski predsjednik u govoru se također ispričao zbog iranskih napada na zemlje u regiji, navodeći da će Teheran obustaviti takve napade te sugerirajući da su oni bili posljedica nesporazuma u zapovjednom lancu.
Njegovi komentari uslijedili su u trenutku kada je intenzivna iranska paljba jučer ujutro bila usmjerena prema arapskim državama Zaljeva, dok su Izrael i Sjedinjene Američke Države nastavili zračne napade na ciljeve u Iranu.
(Kliker.info-agencije)
