Pezeshkian najavio obrat : “Od sada nadalje, ne napadajte susjedne zemlje osim ako one ne napadnu prve”

“Ne namjeravamo napasti susjedne zemlje”, rekao je i pozvao na regionalnu suradnju kako bi se “uspostavio mir i spokoj”.

“Smatram potrebnim izviniti se susjednim zemljama koje su napadnute”, poručio je.

Pezeškian dodaje da je oružanim snagama donesena odluka o vodstvu: “Od sada nadalje, ne napadajte susjedne zemlje osim ako one ne napadnu prve.”

“Oni koji razmišljaju o iskorištavanju ovog trenutka za napad na Iran ne smiju postati marionete imperijalizma”, kaže predsjednik, dodajući da podrška Izraelu ili SAD-u “nije put do časti i slobode”, prenosi BBC.

Nije jasno kada ova vojna odluka stupa na snagu jer su u subotu ujutro iranski vojni dronovi lansirani prema Katru i Bahreinu, a katarska vojska objavila je kako je upravo presrela balistički projektil ispaljen iz Irana.

Osmoga dana američko-izraelskog napada, u subotu rano ujutro pokrenut je novi val udara na glavni grad Irana Teheran, a izraelska vojska objavila je kako je to bio odgovor na slanje iranskih projektila prema Izraelu.

‘IDF je pokrenuo napad velikih razmjera na mete u Teheranu’, objavila je izraelska vojska dodavši kako je njezina obrana presrela iranske projektile. U Tel Avivu su se u petak navečer čule brojne eksplozije koje su bile uzrokovane tim presretanjima, a stanovnicima je potom oglašeno kako mogu napustiti skloništa ‘u svim dijelovima zemlje’.

Ranije u petak je američki predsjednik Donald Trump ustvrdio kako vojne operacije idu jako dobro te kako se napad nastavlja sve do ‘bezuvjetne predaje’ Irana. U tjedan dana koliko traje rat na Bliskom istoku cijene nafte na svjetskom tržištu porasle su za 30 posto te su dosegle razinu koja nije viđena od 2023. godine.