Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian izjavio je da Teheran i Washington moraju prevazići “ovo stanje ni rata ni mira”, prenosi iranska poluzvanična novinska agencija Mehr.

Njegova izjava uslijedila je nakon što su SAD i Iran sinoć razmijenili napade u najvećoj eskalaciji sukoba od kada je dogovoren prekid vatre 8. aprila. Ova razmjena vatre dovodi u pitanje održivost primirja i prijeti da naruši diplomatske napore za okončanje rata, javlja The Guardian.

Naslijeđe i poruka prethodnog vođe

Pezeshkian je podsjetio da je bivši iranski vrhovni vođa Ali Khamenei, koji je ubijen u bombardovanju prvog dana rata, “više puta isticao da stanje nije ni rat ni mir i da se problem mora riješiti”, sugerirajući da je jedini put naprijed kroz pregovore.

On je dodao: „Tada smo razgovarali s njim šta treba učiniti da se prevaziđe ovo stanje. Šta bismo trebali učiniti ako ne pregovaramo? Na toj osnovi vođa je dozvolio da pregovori nastave.

Moramo izaći iz ovog stanja. Rat sigurno nije u interesu zemlje, ali to ne znači da ćemo se predati ili povući ako žele narušiti naše dostojanstvo, našu zemlju i teritoriju. Oni sanjaju o takvoj stvari. To nije nešto od čega ćemo se povući.“

Nešto kasnije Guardian je objavio i izjavu američkog predsjednika Trumpa koji je izjavio da je Iran “predugo odugovlačio s pregovorima o dogovoru” te da će “sada morati platiti cijenu” zbog toga.

Trump nije precizirao koje konkretne mjere namjerava poduzeti, ali je američka vojska već izvodila napade na iranske ciljeve, uključujući protuzračne odbrambene sisteme i radarske lokacije u blizini Zaljeva. Ostaje nejasno kako će to utjecati na tekuće diplomatske napore da se okonča rat, s obzirom na to da je Trump ranije tvrdio da dogovor još uvijek može biti postignut.

U objavi na platformi Truth Social, Trump je naveo: „Iranska vojska je potpuni i totalni haos. Veći dio nje, poput njihove mornarice i ratnog zrakoplovstva, više ni ne postoji – potpuno su poraženi. Iran je sve riječi, a ništa djela. Siledžija Bliskog istoka je MRTAV! Predugo su odugovlačili s pregovorima o dogovoru koji bi im bio odličan, sada će morati platiti cijenu!“

(Kliker.info-agencije)