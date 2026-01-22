hamburger-icon

Petorka održala sastanak u Mostaru: Uskoro izlaze sa zajedničkim kandidatom za člana Predsjedništva

22 Januara
15:42 2026
Vođstvo pet hrvatskih političkih stranaka iz Bosne i Hercegovine – HDZ 1990, HRS, HNP, HDS-HSS – sastalo se danas u Mostaru, gdje su razgovarali o zajedničkom kandidatu za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine te o strategiji nastupa na ovogodišnjim općim izborima.

Lideri stranaka koje okuplja novi politički blok – Ilija Cvitanović (HDZ 1990), Slaven Raguž (HRS), Ivan Vukadin (HNP), Ivo Tadić (HDS) i Mario Karamatić (HSS) – nakon dvosatnog sastanka izrazili su zadovoljstvo dosadašnjim radom i visokim stupnjem usuglašenosti političkih stavova.

Na sastanku, održanom u hotelu Mostar, nastavljeni su razgovori o usuglašavanju koalicijskog programa i sporazuma, kao i o izboru zajedničkog kandidata za hrvatskog člana Predsjedništva BiH.

Predstavnici stranaka najavili su zajednički nastup na predstojećim općim izborima na svim razinama vlasti – za Predsjedništvo BiH, Parlamentarnu skupštinu BiH, parlamente Federacije BiH i Republike Srpske, kao i u pojedinim kantonima  Federacije BiH.

Poručili su kako, ”za razliku od sadašnjih predstavnika Hrvata, ovaj politički blok predstavlja snagu autentične hrvatske politike, utemeljene na dogovoru i međusobnom uvažavanju”.

(Kliker.info-Bljesak)

