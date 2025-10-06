Peti u zadnje dvije godine : Francuski premijer podnio ostavku samo nekoliko sati nakon formiranja vlade
Novi francuski premijer Sebastien Lecornu podnio je ostavku u ponedjeljak, samo nekoliko sati nakon što je imenovao članove svog kabineta, nakon što su i saveznici i protivnici zaprijetili da će srušiti njegovu vladu.
Nakon višesedmičnih konsultacija sa političkim partijama, Lecornu, blizak saveznik predsjednika Emmanuela Macrona, u nedjelju je imenovao ministre, a prva sjednica kabineta trebala se održati u ponedjeljak poslijepodne.
Međutim, nova postava vlade izazvala je nezadovoljstvo i na desnici i na ljevici. Jedni su je smatrali previše desničarskom, a drugi nedovoljno, što je odmah otvorilo pitanje njenog trajanja u trenutku kada je Francuska već duboko zaglibila u političku nestabilnost, bez jasne većine u fragmentiranom parlamentu.
Lecornu je u ponedjeljak ujutro predao ostavku predsjedniku Macronu.
“Gospodin Sebastien Lecornu podnio je ostavku predsjedniku Republike, koji ju je prihvatio”, saopćeno je iz kabineta Jelisejske palače.
Francuska politička scena postala je sve nestabilnija od Macronovog reizbora 2022. godine, jer nijedna stranka ili koalicija ne drži većinu u parlamentu. Macronova odluka da prošle godine raspiše vanredne parlamentarne izbore dodatno je produbila krizu, jer je rezultat bio još fragmentiraniji sastav parlamenta. Lecornu, koji je imenovan tek prošlog mjeseca, bio je peti Macronov premijer u posljednje dvije godine.
(Kliker.info-agencije)
