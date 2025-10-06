Peti u zadnje dvije godine : Francuski premijer podnio ostavku samo nekoliko sati nakon formiranja vlade

Francuska politička scena postala je sve nestabilnija od Macronovog reizbora 2022. godine, jer nijedna stranka ili koalicija ne drži većinu u parlamentu. Macronova odluka da prošle godine raspiše vanredne parlamentarne izbore dodatno je produbila krizu, jer je rezultat bio još fragmentiraniji sastav parlamenta. Lecornu, koji je imenovan tek prošlog mjeseca, bio je peti Macronov premijer u posljednje dvije godine.

(Kliker.info-agencije)