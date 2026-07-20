Britanski kralj Charles imenovao je u ponedjeljak novog lidera britanske Laburističke stranke, Andyja Burnhama, za premijera i povjerio mu formiranje vlade, objavila je Buckinghamska palata.

U pratnji svoje supruge Marie-France van Heel, rođene u Nizozemskoj, bivše gradonačelnice Manchestera, 56-godišnji Burnham stigao je u palatu u podne, a zatim otišao u sjedište vlade u Downing Streetu 10.

On je četvrti premijer otkako je Charles III stupio na prijestolje u septembru 2022. godine.

Burnham je imenovan za novog lidera Laburističke stranke na vanrednom kongresu u petak, a kao lider vladajuće stranke, koja uživa uvjerljivu većinu u britanskom parlamentu od izbora 2024. godine, pripada mu i pozicija premijera, izvještava britanski BBC.

Bivši gradonačelnik Manchestera postao je šesti premijer koji je preuzeo britansku vladu od 2016. godine. Naslijedio je Keira Starmera, koji je danas formalno podnio ostavku kralju u Buckinghamskoj palači nakon što je održao oproštajni govor ispred rezidencije premijera, Downing Street 10.

Rekao je da je “njegov posao završen” i da poziciju napušta “s osmijehom”.

Burnham, popularno poznat kao “Kralj sjevera”, ima težak posao pred sobom. Nakon što imenuje svoje ministre, što je samo po sebi predmet žestoke debate unutar Laburističke stranke, morat će se uhvatiti u koštac s nizom problema, od slabog ekonomskog rasta do rastućih troškova života.

Obećao je poboljšati životni standard širom zemlje. Jedna od njegovih središnjih ideja je decentralizacija vlasti između gradova i regija, uključujući stvaranje podružnice Ureda premijera u Manchesteru.

Starmer, kojeg je prije mjesec dana vlastita Laburistička stranka izbacila iz parlamenta, rekao je da je posao premijera bio “privilegija života” i da želi da Burnham “uspije”. “Ona ima moju punu podršku”, rekao je Starmer.

(Kliker.info-agencije)