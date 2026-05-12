Američki ministar odbrane Pete Hegseth predstavio je pred pododborom za odbrambena sredstva Predstavničkog doma budžetski zahtjev administracije Donalda Trumpa u iznosu od 1,5 biliona dolara, javlja The Guardian.

Hegseth je rekao da je predsjednik Donald Trump naslijedio, kako je naveo, „oslabljenu vojnu industrijsku bazu“ nakon godina politika koje su zanemarivale američke interese.

„Ovaj sistemski pad sada se preokreće i vraćamo našu odbrambenu industrijsku bazu na ratnu osnovu“, poručio je Hegseth.

Dodao je da će predloženi budžet osigurati da SAD zadrže „najmoćniju i najsposobniju vojsku na svijetu“.

„Imamo plan za eskalaciju, povlačenje i preusmjeravanje“

Tokom saslušanja, članovi Kongresa pitali su Hegsetha da li postoji „plan B“ u slučaju da Kongres ne odobri nastavak vojnih operacija protiv Irana.

Hegseth je odgovorio da Pentagon ima više scenarija: „Imamo plan za sve to. Imamo plan za eskalaciju ako bude potrebno, plan za povlačenje ako bude potrebno i plan za preraspodjelu snaga i sredstava.“

Dodao je da se u tom trenutku ne mogu iznositi detalji operativnih planova zbog, kako je rekao, „ozbiljnosti misije“ koju vodi predsjednik SAD-a, a koja se odnosi na zaustavljanje da Iran razvije nuklearno oružje.

„Sveta misija“ i religijski ton u govoru

Hegseth je u svom obraćanju više puta koristio religijski jezik, nazivajući američku vojnu ulogu „svetom misijom“.

„Neka Svemogući Bog nastavi da čuva sve naše vojnike i neka počastimo naslijeđe hrabrih Amerikanaca koje smo izgubili“, rekao je.

„To je naša sveta misija koju ćemo nastaviti da izvršavamo“, poručio je američki ministar odbrane.

Pentagon tvrdi da nema krize u zalihama municije

Također je izjavio pred zakonodavcima da su zabrinutosti oko zaliha municije „pretjerane“ i „nepotrebno dramatizirane“.

On je poručio da je Pentagon „svjestan svih tih dinamika“, ali da nema razloga za zabrinutost oko raspoloživosti oružja.

„Problem municije je pogrešno i neodgovorno preuveličan. Znamo tačno šta imamo i imamo dovoljno onoga što nam treba“, rekao je Hegseth.

Kongres upozorava na ozbiljno trošenje arsenala

Njegove izjave dolaze nakon upozorenja američkih zakonodavaca da su zalihe oružja ozbiljno smanjene tokom nedavnih vojnih operacija.

Demokratski senator Mark Kelly izjavio je za emisiju Face the Nation da je „šokantno koliko su duboko američke zalihe potrošene“.

On je upozorio da su tokom sukoba sa Iranom značajno smanjene rezerve ključnih sistema, uključujući Tomahawk krstareće rakete, Patriot raketne sisteme i druge visoko sofisticirane projektile.

