Pet stranaka u parlamentu Grendlanda : Ne želimo biti Amerikanci

Političari pet stranaka u parlamentu Grendlanda ujedinili su se u izjavi u kojoj poručuju da ljudi na otoku žele sami odlučiti o svojoj budućnosti, nakon što je američki predsjednik Donald Trump ponovio prijetnje da će „učiniti nešto, htjeli oni to ili ne“.

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u petak da će Washington preduzeti akciju po pitanju Grenlanda, čak i ako Danska ili stanovnici Grenlanda to ne žele, uz obrazloženje da bi u suprotnom Rusija ili Kina mogli preuzeti taj strateški arktički teritorij. Tokom sasta…

„Ne želimo biti Amerikanci, ne želimo biti Danci, želimo biti Grendlanđani. Budućnost Grendlanda moraju odlučiti Grendlanđani“, poručili su u zajedničkoj izjavi, koju su potpisali premijer Jens-Frederik Nielsen, bivši premijer Múte B Egede, te Pele Broberg, Aleqa Hammond i Aqqalu C Jerimiassen, prenio je The Guardian.

Trump tvrdi: Grendland ključan za sigurnost SAD-a

Na sastanku s naftnim i plinskim izvršiteljima u Bijeloj kući, Trump je rekao da je Grendland ključan za nacionalnu sigurnost SAD-a. „Nećemo dozvoliti da Rusija ili Kina zauzmu Grendland. Ako mi to ne učinimo, oni hoće. Dakle, nešto ćemo učiniti s Grendlandom, ili na lijep način ili na teži način“, rekao je Trump novinarima.

Bijela kuća potvrdila je da Trump „aktivno“ razmatra mogućnost ponude za kupovinu otoka sa svojim timom za nacionalnu sigurnost.

Stanovništvo i međunarodna reakcija

Grendlanđani su više puta izražavali odbijanje ideje da postanu dio SAD-a – prema istraživanju iz 2025. godine, 85% stanovništva se protivi toj opciji.

Danci, uključujući premijerku Mette Frederiksen, poručili su Trumpu da SAD nema pravo aneksirati Grendland, te da bi vojna akcija ozbiljno ugrozila NATO i sigurnost u Europi.

Američka vojna prisutnost

SAD ima vojnu bazu na sjeverozapadnom dijelu Grendlanda još od Drugog svjetskog rata, s više od 100 stalno stacioniranih pripadnika. Postojeći sporazumi s Danskom omogućavaju SAD-u dolazak dodatnih trupa, ali Trump tvrdi da „najam nije dovoljan, zemlje moraju imati vlasništvo“.

Predsjednik grendlandske nacionalne konfederacije sindikata (SIK) Jess Berthelsen odbacio je tvrdnje Trumpa da su ruski i kineski brodovi „posvuda“ oko Grendlanda. „Ne vidimo to, ne možemo to prepoznati i ne možemo to razumjeti“, rekao je Berthelsen.

(Kliker.info-FTV)