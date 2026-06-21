Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su zapažene rezultate na prestižnoj međunarodnoj naučnoj manifestaciji International Greenwich Olympiad (IGO), koja je održana u Londonu od 14. do 20. juna 2026. godine.

Ova međunarodna olimpijada okupila je mlade naučnike, inovatore i istraživače iz brojnih zemalja svijeta, pružajući im priliku da predstave svoje projekte, razmijene iskustva i takmiče se u različitim oblastima nauke i tehnologije.

Među stotinama učesnika iz različitih država, učenice Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla, Esma Sinanović i Nejla Kusturica osvojile su zlatnu medalju za projekat „rePETra“, u kojem su istraživale uticaj različitih vrsta premaza i UV blokatora na prenos UV zračenja i vidljive svjetlosti.

Veliki uspjeh ostvarila je i Esma Zilić, učenica Richmond Park Međunarodne osnovne škole Tuzla osvojivši srebrenu medalju za kratki film „A Sweet Trap“, koji ukazuje na štetne posljedice pretjerane upotrebe šećera i promoviše zdravije životne navike među mladima.

Bronzanu medalju u kategoriji Short Film osvojila je Isra Hasanović, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla potvrdivši još jednom kreativnost i kvalitet rada učenika iz Bosne i Hercegovine na međunarodnoj sceni.

Učenice iz JU Gimnazija “dr. Mustafa Kamarić” Gračanica, Ema Fazlić i Lejla Mehurić su osvojile srebrnu medalju u kategoriji Energy sa projektom “Intellistep” koji koristi snagu četiri obnovljiva izvora energije, solarnu, energiju vjetra, kiše i temperaturne razlike za punjenje moćnih baterija za kontrolu transporta.

Učenik JU SŠT ” Hasib Hadžović” iz Goražda, Ahmed Gušo, je osvojio bronzanu medalju sa projektom “Nautilus” u kategoriji Environment Science.

International Greenwich Olympiad nije samo takmičenje iz nauke, istraživanja i inovacija. Tokom šest dana trajanja olimpijade, učesnici iz Azije, Evrope, Afrike, Sjeverne i Južne Amerike te Australije imali su priliku razmjenjivati znanja, predstavljati svoje kulture, učiti o tradicijama drugih naroda i graditi prijateljstva koja nadilaze geografske i kulturne granice.

Posebno značajan i nezaboravan trenutak za bosanskohercegovačku delegaciju bio je prijem u Westminsterskoj palači, na poziv ugledne baronese Arminke Helić, koja je prepoznala entuzijazam, znanje i posvećenost mladih inovatora. Prijemu su prisustvovali učenici Richmond Park Međunarodne škole Tuzla, učenici Gimnazije „Mustafa Kamarić“ Gračanica te učenici iz Goražda, saopćeno je iz Richmond Park Međunarodne škole Tuzla.