Kandidatura Darijane Filipović za članicu Predsjedništva Bosne i Hercegovine ispred HDZ-a BiH, sada i službeno potvrđena, otvorila je novu fazu političkog pozicioniranja unutar hrvatskog političkog bloka u BiH. Gotovo istodobno s tom odlukom održan je i sastanak hrvatskog premijera Andreja Plenkovića s predstavnicima stranaka tzv. Petorke u Mostaru, što dodatno upućuje na intenziviranje političkih aktivnosti uoči Općih izbora zakazanih za listopad, javlja N1 BiH.

Plenković je sastanak putem društvenih mreža najavio u optimističnom tonu, naglasivši da se u “konstruktivnom ozračju” razgovaralo o političkoj situaciji u BiH, s posebnim naglaskom na predstojeće izbore. Istaknuo je važnost “legitimnog predstavljanja hrvatskog naroda u Predsjedništvu BiH i drugim institucijama”, kao i opredijeljenost za ravnopravan položaj konstitutivnih naroda i europski put BiH.

Bez podrške Sastanku su nazočili Ilija Cvitanović (HDZ 1990), Slaven Raguž (HRS), Ivan Vukadin (HNP), Ivo Tadić (HDS) i Mario Karamatić (HSS), a uz Plenkovića i državni tajnik Zvonko Milas, ministri u Vladi RH Gordan Grlić Radman i Ante Šušnjar te veleposlanik Hrvatske u BiH Ivan Sabolić.

Ipak, iza formalno konstruktivnog tona sastanka, kako doznaje N1 Bi, vođeni su i konkretniji politički razgovori. Prema dostupnim informacijama, Plenković je od predstavnika Petorke neizravno zatražio podršku za kandidatkinju HDZ-a BiH Darijanu Filipović. Takav prijedlog, međutim, nije naišao na odobravanje.

Iz ove skupine stranaka poručuju da će, bez obzira na okolnosti, na izbore izaći s vlastitim kandidatom, čije bi ime trebalo biti poznato sljedeće sedmice . Iako se u javnosti već dulje nagađa da bi to mogao biti Ilija Cvitanović, iz Petorke navode da te informacije nisu potvrđene te da ostaju pri ranijem dogovoru da kandidat bude nestranačka osoba. Tko će biti kandidat?

Potvrdu takvog stava dao je i lider HRS-a Slaven Raguž, koji je sastanak s Plenkovićem ocijenio korektnim, ali je istaknuo da je jasno odbijen pokušaj osiguravanja podrške HDZ-ovoj kandidatkinji.

“Plenković je održao korektan sastanak. Istina je da je na svoj način tražio mogućnost potpore HDZ-ovoj kandidatkinji. Vrlo jasno mu je rečeno da do te podrške neće doći, jer je izostao svaki oblik dijaloga HDZ-a u BiH. Nismo htjeli pristati na svojevrsni diktat i to je vrlo jasno dano na znanje Plenkoviću”, rekao je Raguž.

Dodao je i da se, prema njihovom viđenju, otvara prostor za izbor legitimnog člana Predsjedništva iz reda hrvatskog naroda, uz ocjenu da pojedini potencijalni kandidati nemaju političku težinu i autoritet kakav je, prema njegovim riječima, imao Željko Komšić.