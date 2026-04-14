Sastanak u prostorijama Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine u Mostaru, na koji su pozvani samo odabrani politički akteri, još jednom je ogolio stvarno stanje u kojem se pod krinkom “zajedništva” provodi politička kontrola, isključivanje i sustavno gušenje svakog oblika drugačijeg mišljenja.

Činjenica da na ovaj sastanak nije pozvan jedino Pero Previšić, predsjednik Čapljinske neovisne stranke i legitimni član Predsjedništva HNS-a, jasno pokazuje kako se tretiraju oni koji se usude kritizirati i ne pristaju na političko jednoumlje. To nije slučajnost nego jasna politička poruka da u ovakvom sustavu nema mjesta za slobodne, samostalne i neovisne političke glasove, navodi Previšić.

-Još veću težinu cijeloj situaciji daje politička prisutnost Andreja Plenkovića, premijera Republike Hrvatske, koji je sudjelovao na sastanku s pojedinim strankama unutar HNS-a. Međutim, činjenica je da velik dio tih stranaka u praksi funkcionira kao politički paravan Dragana Čovića i opstaje zahvaljujući HDZ-u BiH, što dodatno učvršćuje zatvoreni sustav političke kontrole i održavanja moći.

Današnja objava o kandidaturi Darijane Filipović za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine kao i Plenkovićev dolazak samo dodatno potvrđuje nastavak političkog monopola i odsustvo stvarne demokratske konkurencije unutar hrvatskog političkog korpusa u BiH. U takvom kontekstu važno je jasno reći ono što hrvatski narod u Bosni i Hercegovini već dugo osjeća, a to je da sadašnji politički model nije donio rješenja. S jedne strane, politički predstavnici poput Željka Komšića i Slavena Kovačevića nisu prihvatljivi našem hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini, jer su birani bez stvarnog hrvatskog legitimiteta glasovima Bošnjaka i godinama predstavljaju simbol političkog preglasavanja i majorizacije Hrvata u BiH.

S druge strane, ni model koji godinama provodi HDZ BiH na čelu s Draganom Čovićem ne donosi izlaz iz krize. Umjesto stvarnog rješavanja ključnih problema, taj model je doveo do zatvorenog političkog kruga, slabljenja institucija, izostanka odgovornosti i stanja u kojem se politička moć održava sama radi sebe. Stoga rezultat oba pristupa je vidljiv i neupitan jer se hrvatski narod u Bosni i Hercegovini nalazi u dobro osmišljenoj političkoj i društvenoj krizi, obilježenom gubitkom povjerenja, iseljavanjem i nedostatkom perspektive.

Podsjećamo javnost da su 2022. godine iz HNS-a dolazile jasne poruke o reformama, izmjenama Izbornog zakona i provedbi odluka Ustavnog suda BiH. Tada se govorilo o principima, pravdi i političkoj odgovornosti. Danas, nekoliko godina kasnije, od tih obećanja ostale su samo izjave bez stvarnog učinka. Zato je nužno reći da problem hrvatskog naroda u BiH ne leži samo u jednima ili drugima, nego u cijelom sustavu koji godinama proizvodi namjerne blokade, „navodne političke sukobe“ i izostanak stvarne odgovornosti.

Vrijeme je da se prestane s iluzijama i političkim zatvaranjima krugova moći, manipulacijom te da se konačno počne tražiti rješenje koje će staviti interes hrvatskog naroda ispred interesa političkih struktura. Hrvati u Bosni i Hercegovini zaslužuju politički sustav koji funkcionira, a ne sustav koji ih godinama laže i ostavlja bez perspektive, zaslužuju da ih vode istinski domoljubi, oni koji će interes naroda staviti ispred vlastitog i stranačkog interesa, navodi Pero Previšić, predsjednik Čapljinske neovisne stranke.

