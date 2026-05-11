Kina se protivi uključivanju kineskih i hongkonških entiteta u najnoviji krug američkih sankcija usmjerenih na kompanije povezane s iranskim režimom, dok se predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sprema za put u Kinu i susret s kineskim liderom Xi Jinpingom, prvi put od 2017. godine.

Portparol kineskog Ministarstva vanjskih poslova Guo Jiakun rekao je 11. maja novinarima da Peking “uvijek zahtijeva od kineskih kompanija da posluju u skladu sa zakonima i propisima”, dodajući da će Kina “čvrsto štititi legitimna prava i interese kineskih kompanija”.

Američko Ministarstvo finansija uvelo je 8. maja sankcije protiv 10 pojedinaca i kompanija zbog “omogućavanja napora iranske vojske da osigura oružje”, kao i sirovina s vojnom primjenom. Među njima su jedan kineski državljanin i sedam kineskih kompanija.

Washington i Teheran razmijenili su prijedloge za prekid vatre, ali još nisu postigli napredak u pregovorima, dok je Trump odgovor Irana na američki prijedlog nazvao “potpuno neprihvatljivim”.

Sankcije su uvedene u trenutku kada Trump putuje u Kinu na važnu posjetu koja će uključivati šire strateške razgovore – od trgovine do rata s Iranom. Očekuje se da će američki predsjednik stići 13. maja, dok su razgovori planirani za 14. i 15. maj.

Visoki američki zvaničnik rekao je za Reuters 11. maja da će Trump i Xi vjerovatno razgovarati o podršci Pekinga Iranu i Rusiji tokom samita.

