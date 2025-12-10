Pat pozicija : Amidžić prvo oborio tačke za podjelu novca od PDV-a pa Krnjić odbio glasati za pravilnik

Na dnevnom redu današnje sjednice, pored izmjena Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, što je preduslov za stavljanje u funkciju novog graničnog prijelaza Gradiška, našla se i odluka o raspodjeli prihoda od putarine za autoputeve i puteve te odluka o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu sredstava za period oktobar – decembar 2025. godine.

Razmatrali su se i prijedlozi odluka za privremena poravnanja među entitetima za 2023., 2024. i 2025. godinu.

Entiteti i Distrikt Brčko inače dijele novac od PDV-a tako što se izračunavaju koeficijenti na bazi krajnje potrošnje na tromjesečnom nivou. Posljednji put kada su utvrđeni ti koeficijenti je za period juni – septembar 2023. godine, od tada se podjela vrši po tom koeficijentu prema kojem Federaciji BiH pripada 62, RS-u 34,44 a Brčkom 3,59 posto.

Federacija smatra da zbog obima potrošnje zaslužuje mnogo više prihoda od UIO nego što dobija na osnovu koeficijenta po kojem se ravnaju. Prema tome RS bi dobijao manje novca, a stoga i ne pristaju na novi dogovor o novim koeficijentima.

Ekonomisti su ranije naglašavali kako Federacija na ovaj način gubi ogroman novac, a RS dobija više nego što mu pripada. Također, struka je pozivala i na izradu novih kriterija gdje bi se osim mjesta potrošnje gledao i broj stanovnika, ali i neki drugi parametri koji bi bili objektivni i fer i gdje politika ne bi mogla da ucjenjuje nikoga.

Amidžić je odbio glasati za nove koeficijente za raspodjelu novca od PDV-a, a nakon toga je i Krnjić glasao protiv izmjena spomenutog pravilnika.

Krnjić se nakon sjednice nije obratio medijima, dok je Amidžić iskoristio priliku i žestoko isprozivao eksperta iz FBiH.

“Fina poruka kako je moguć suživot, ovu cijenu će da plate svi u BiH, pokazali smo da je bih neodrživa, ako neko misli da to nije tačno neka onda ovo objasni. Na pitanje zašto ne usvojimo izmjene Pravilnika odgovoreno nam je da to nije prioritet. S kim da ja razgovaram, o čemu da pričam”, kaže Amidžić.

Dodaje da se sada ušlo u fazu uslovljavanja i da Krnjić traži usvajanje privremenih koeficijenata i poravnanja.

Kaže i to da je entitetu Republika Srpska bitno da naplati dugovanje od 30 miliona KM od Federacije BiH, ali da Zora Vidović nije postavljala takve uslove, a mogla je, prema riječima Amidžića.

“Ni Toni Kraljević (ministar finansija FBiH, op.a.) nije u vezu dovodio pitanja koja se ne dovode. U ovom momentu nemam ljudsku kvalifikaciju koju mogu da izgovorim za Zijada Krnjića. Kaže čekali su do sada neka čekaju i sada. Šta da kažem? Nismo imali konstruktivan razgovor, jedan čovjek se iživljava nad svima koji žive u FBiH i RS-u. On je najbolji dokaz da je BiH neodrživa”, kazao je Amidžić.

Bio je saglasan s tim da se otkaže sutrašnje otvaranje GP Gradiška, ali to nije bilo moguće zbog dolaska delegacije iz Hrvatske.

“Ljudi su uložili ozbiljna sredstva da se izgradi sve što je potrebno i dođe jedan čovjek koji kaže – to je nebitno. Sve što je tražio ja sam dao, izuzev toga što ne može nametnuti drugima da glasaju o tačkama dnevnog reda”, kaže Amidžić aludirajući na to da su se na dnevnom redu našle tačke koje je Krnjić postavio kao uslov.

Pozvao je Vladu FBiH da smijeni Krnjića. Međutim, bitno je naglasiti da to nije moguće. Krnjić je imenovan iz reda eksperata u septembru 2021. godine na petogodišnji mandat.

Amidžić je u nastavku obraćanja ponudio da Krnjiću daje 1.000 KM do kraja mandata, ukoliko mu je stalo do novčane naknade.

(Kliker.info-Klix)