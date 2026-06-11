Papa Lav XIV u četvrtak je apelovao na svjetske lidere da se prema migrantima odnose humanije, upozoravajući tokom posjete španskim Kanarskim ostrvima, jednom od glavnih migracionih žarišta u Evropi, da će historija osuditi one koji dozvoljavaju patnju ljudi koji bježe od rata ili siromaštva.

Američki papa je rekao da „ljudsko dostojanstvo nema pasoš i ne gubi svoju vrijednost kada pređete granicu“.

„Ne smijemo se naviknuti na brojanje mrtvih“, rekao je u luci Arguineguín na ostrvu Gran Canaria, koju su humanitarne organizacije nazvale „Lukom srama“ nakon što je oko hiljadu migranata bilo prisiljeno da tamo boravi u nehumanim uslovima u prvim mjesecima pandemije koronavirusa.

„Neka nas historija ne optuži da smo bol onih koji pate učinili uobičajenom pojavom na našim obalama“, rekao je hiljadama okupljenih kod spomenika migrantima poginulim na moru. „Prije ili kasnije, znat ćemo jesmo li zaštitili život ili podlegli ravnodušnosti.“

Papa, koji je posljednjih mjeseci zauzeo odlučniji stav o globalnom političkom vodstvu, nedavno je razljutio američkog predsjednika Donalda Trumpa oštrom kritikom njegove oštre antiimigrantske politike.

Papa se nalazi u arhipelagu kod zapadne obale Afrike u okviru sedmodnevne posjete Španiji, gdje će se u petak sastati s oko 1.000 migranata.

Kanarska ostrva su jedna od destinacija za migrante koji često poduzimaju opasno putovanje preko Atlantika u improviziranim i prenatrpanim čamcima.

Susrećući se u luci s predstavnicima nevladinih organizacija i humanitarnih organizacija koje pomažu migrantima, papa je saslušao svjedočanstva volontera, uključujući kapetana spasilačkog broda koji je rekao da je u 18 godina rada sa svojim kolegama spasio oko 20.000 migranata.

„To je broj koji me razboli i koji ne mogu zaboraviti“, rekao je kapetan Tito Villarmea. „Volio bih da nismo morali nikoga spašavati.“

Papa je saslušao svjedočanstvo Nigerijke, pročitano u njeno ime, koja je opisala kako je bila žrtva trgovine ljudima i seksualnog zlostavljanja dok je pokušavala doći do Evrope u potrazi za boljim životom.

„Živjela sam u uslovima koje ne bih nikome poželjela“, rekla je.

Papa joj je rekao da je ona blagoslov od Boga i da zaslužuje sreću.

„Dragi migranti, prije nego što išta drugo kažem, želim odati počast vašem dostojanstvu“, rekao je. „Vi niste samo brojevi ili dosijei. Vi ste ljudi koji su ostavili za sobom porodice i domove. Imate snove koje niko nema pravo prezirati“, rekao je.

Kanarska ostrva, udaljena više od hiljadu kilometara od španskog kopna, primila su rekordnih 46.843 iregularna migranta u 2024. godini, u poređenju sa manje od 1.000 u 2015. godini, prema zvaničnim podacima.

Prošle godine, više od 3.000 ljudi je poginulo pokušavajući doći do ostrva, prema podacima organizacije Caminando Fronteras.

Papa je u ponedjeljak španskom parlamentu rekao da nedostatak pomoći migrantima širom svijeta dovodi u pitanje „etičke temelje međunarodnog poretka“.

U četvrtak je pozvao na uspostavljanje „legalnih i sigurnih puteva“ za migracije, međunarodnu saradnju u borbi protiv trgovine ljudima i finansiranje operacija spašavanja migranata u nevolji na moru.

Dodao je da svijet mora učiniti više kako bi iskorijenio siromaštvo, rat i korupciju koji prisiljavaju ljude da bježe iz svojih domova.

„Nije dovoljno upravljati dolascima, prikupljati statistike, jačati granice ili oplakivati ​​mrtve tek nakon što umru“, rekao je papa.

Za razliku od većine evropskih zemalja, Španija je zauzela otvoreniji pristup migrantima, pokrećući program koji bi mogao odobriti boravišne dozvole za više od pola miliona nedokumentovanih migranata.

(Kliker.info-agencije)