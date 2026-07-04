Papa Lav je u svom prvom velikom obraćanju domovini danas naglasio važnost tradicionalnog gostoprimstva Sjedinjenih Američkih Država prema migrantima kroz historiju, pozivajući Amerikance u video poruci da nastave živjeti u skladu s idealima iznesenim u Deklaraciji o nezavisnosti.

Prvi američki papa, koji je dosljedno kritizirao tvrdokornu antiimigrantsku politiku predsjednika Donalda Trumpa, nazivajući je “nehumanom”, rekao je da je riječ “Amerika” širom svijeta dugo bila “sinonim za slobodu” zbog načina na koji je zemlja dočekivala imigrante.

U govoru koji je uživo prenošen iz Vatikana u Nacionalnom ustavnom centru u Philadelphiji, primajući Medalju slobode iz centra, Lav je rekao da se nada da će ideali “jedinstva, pravde i mira” koje su zastupali Očevi osnivači voditi Sjedinjene Američke Države danas dok slave svoju 250. godišnjicu.

“Ova historijska godišnjica nam nudi priliku da preispitamo osnivačke principe nacije u nadi da će Amerika zauvijek ostati vjerna snu koji joj je donio titulu zemlje slobodnih i doma hrabrih”, pozvao je papa, rodom iz Chicaga. U svom govoru, Papa je također pozvao Sjedinjene Američke Države da donesu zakone koji “priznaju i štite” život od začeća do prirodne smrti.

“Moralna veličina nacije se prije svega manifestuje u njenoj sposobnosti da podrži, zaštiti i njeguje živote svih, posebno najranjivijih i onih čija se vrijednost dovodi u pitanje”, rekao je poglavar Katoličke crkve.

“Da bi nacija napredovala, mora biti istinski ujedinjena.”

Papa nije imenovao Trumpa niti bilo kojeg drugog američkog političkog lidera. Pozvao je Sjedinjene Američke Države da se ujedine i rade na dugoročnim rješenjima za svoje probleme. “Da bi nacija napredovala, mora biti istinski ujedinjena, ujedinjena ne ciljevima vezanim za neposredne napore, već idealima koji neće izblijedjeti s protokom vremena”, objasnio je.

Nacionalni ustavni centar je neprofitna organizacija koja djeluje i kao muzej. Medalja slobode ove institucije odaje počast pojedincima “koji su uložili zajednički napor da osiguraju blagoslove slobode za ljude svugdje”. Među ranijim dobitnicima su bivši predsjednik George W. Bush i prva dama Laura Bush, bivša državna sekretarka Hillary Clinton, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i Dalaj Lama.

(Kliker.info-Hina)