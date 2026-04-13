Papa Leo XIV izjavio je u ponedjeljak da se ne plaši Bijele kuće, nakon što je američki predsjednik Donald Tramp uputio oštre kritike na račun poglavara Katoličke crkve.

“Nemam straha od Trampove administracije”, rekao je papa novinarima u avionu na putu za Alžir, nakon što je izazvao bijes predsjednika kritikama američko-izraelske kampanje bombardiranja Irana.

“Vjerujem u poruku evanđelja, kao mirotvorac, i neću se ustručavati da je iznosim”, dodao je.

Tramp je u objavi na Trut Sošlu optužio papu da je slab prema kriminalu i užasan za vanjsku politiku, što je dodatno produbilo razdor između Bijele kuće i Vatikana.

Papa je odbacio kritike, naglasivši da nema namjeru ulaziti u raspravu s predsjednikom, piše Politiko.

Diplomatska napetost odjeknula je i u Italiji, gdje su vodeći političari izrazili podršku papi.

Premijerka Đorđa Meloni poručila je da služba Svetog Oca treba pomoći u rješavanju sukoba i povratku mira među narodima, dok je ministar vanjskih poslova Antonio Tajani istaknuo da su papine riječi o Sudanu važan doprinos postizanju prekida vatre i okončanju trogodišnjeg građanskog rata.

(Kliker.info-agencije)