Ova izjava dolazi samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump na društvenim mrežama poručio da će „cijela civilizacija nestati večeras“ ukoliko Iran ne postigne dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Papa, koji je američkog porijekla, sve češće izražava kritike u vezi s ratom s Iranom.

Govoreći novinarima prilikom napuštanja papinskog odmorišta u Castel Gandolfu, nedaleko od Rima, osvrnuo se na ranije upućene prijetnje iranskom narodu, nazvavši ih „zaista neprihvatljivim“.

Također je pozvao ljude širom svijeta da kontaktiraju svoje političke predstavnike i izvrše pritisak kako bi se sukob okončao.

