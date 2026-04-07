Papa Lav o Trumpovim prijetnjama i ultimatumu : Prijetnje Iranu su zaista neprihvatljive

07 Aprila
22:05 2026
Papa Lav je izjavio da su prijetnje usmjerene prema stanovništvu Irana „neprihvatljive“.

Ova izjava dolazi samo nekoliko sati nakon što je Donald Trump na društvenim mrežama poručio da će „cijela civilizacija nestati večeras“ ukoliko Iran ne postigne dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza.

Papa, koji je američkog porijekla, sve češće izražava kritike u vezi s ratom s Iranom.

Govoreći novinarima prilikom napuštanja papinskog odmorišta u Castel Gandolfu, nedaleko od Rima, osvrnuo se na ranije upućene prijetnje iranskom narodu, nazvavši ih „zaista neprihvatljivim“.

Također je pozvao ljude širom svijeta da kontaktiraju svoje političke predstavnike i izvrše pritisak kako bi se sukob okončao.

(Kliker.info-agencije)

