Politički središnji dio posjete pape Lava XIV Španiji, iako je posjetio Kanarska ostrva i sastao se s migrantima koji su prešli opasne vode Atlantika kako bi ušli u Evropu, bio je njegov obraćanje predstavnicima oba doma parlamenta, Las Cortes Generales.

Španija je dugo bila bastion katoličanstva u Evropi, ali sekularizacija je u toku od pada diktatorskog, fašističkog režima Francisca Franca. Ovaj proces je izazvao trenje u odnosima između Madrida i Svete Stolice, ali socijalistička vlada Pedra Sáncheza provodila je politiku blisku politici Lava XIV u svom tretmanu migranata i protivljenju ratovima na Bliskom istoku.

Sredinom aprila, vlada je odobrila planove za dodjeljivanje pravnog statusa 500.000 nedokumentovanih migranata, omogućavajući im formalnu integraciju na tržište rada.

Novi nivo prihvatanja za Crkvu

Lav XIV. Enciklikom „Magnifica Humanitas“, koja se bavi pitanjem umjetne inteligencije, pokazao je kako, uz očuvanje dogme, želi da Crkva bude u središtu diskusije o najnovijim trendovima koji utiču na cijelo čovječanstvo. Govor, kako je izvijestila Nicole Winfield, vatikanska stručnjakinja za AP, završen je sedmominutnim ovacijama publike, što, kako piše autorica, „označava novi nivo prihvatanja Katoličke crkve u pretežno sekularnoj zemlji“.

Takve ovacije sigurno nisu kurtoazni, protokolarni aplauz za gosta. Govor, kako ga je Vatikan prenio na svojoj web stranici, u potpunosti opravdava reakciju poslanika. Da im je rekao samo ovo, vrijedilo bi aplauza: „Od bezvremenskih stranica Don Kihota, gdje je Cervantes izjavio da je ‘sloboda… jedan od najdragocjenijih darova koje je nebo darovalo ljudima’ (Don Kihot od Manče, II, 58), do duhovne dubine svete Tereze Avilske, i od velike španske pravne tradicije do metafizičke patnje Unamuna, koji nas je podsjetio da se čovjek ‘ne miri sa svojim potpunim nestankom u smrti’ (Tragični smisao života, I),

Španija je znala kako vidjeti čovjeka kao nešto više od pukog zupčanika u društvenom, ekonomskom ili političkom poretku. Prepoznala je ljudsko biće kao stvorenje otvoreno istini, obdareno slobodom i vođeno žeđom za vječnošću… kao osobu čije dostojanstvo nadilazi svaku utilitarnu svrhu i kojoj zakonodavna akcija mora služiti.“

Zanimljiva je Papina izjava o Crkvi koja priznaje “autonomiju zemaljskih stvarnosti” i “razliku između crkvene zajednice i političke zajednice”. Bilo bi više nego lijepo kada bi se Crkva u Hrvatskoj držala ovog stava bez miješanja u politička pitanja, bilo direktno ili indirektno, putem različitih kanala. Sveti Josip je zaštitnik Hrvatskog sabora, pa bi možda naši izabrani predstavnici mogli razmisliti o Papinoj poruci španskim zakonodavcima: “… kako osigurati da ono što je moguće bude pravedno, da ono što je zakonito bude zaista humano i da volja većine štiti dobra koja pripadaju svima i poštuje ono što nijedna većina ne može legitimno prekršiti.”

Lav XIV naglašava da je “ujedinjenje historijskog djelovanja s jasnoćom moralnog razuma” jedno od velikih naslijeđa Španije. Ovo naslijeđe, koje dijeli međunarodna zajednica, “nastavlja pitati kako graditi mir na priznavanju osobe, a ne na nametanju sile”, s čime Lav XIV prelazi na geopolitičke teme. „Svijet prolazi kroz duboku duhovnu i kulturnu krizu, koja se manifestuje u brojnim oblicima nasilja, polarizacije i međusobnog nepovjerenja… U tom kontekstu, mir se nameće kao politička težnja, a još više kao istinski moralni imperativ. Na međunarodnom nivou, mir zahtijeva diplomatsku hrabrost, etičku odgovornost i viziju budućnosti zasnovanu na poštovanju identiteta svakog naroda i na obavezi država da rješavaju svoje sporove mirnim sredstvima koje nudi međunarodno pravo. Svaki rat predstavlja, u konačnici, bolan poraz sposobnosti za pregovore, kao i one zajedničke ljudske svijesti koja prepoznaje veze pravde među narodima.“

Papin zaključak odražava stavove teoretičara međunarodnih odnosa koje huškači rata ignorišu: „Oružje može nametnuti privremenu tišinu; ali nikada ne može izgraditi istinski i trajni mir.“ Ove i sljedeće rečenice – “prava sigurnost dolazi iz pravde, strpljivog dijaloga, poštovanja međunarodnog prava i politike sposobne da živote naroda stavi iznad interesa koji profitiraju od rata” i “međunarodna zajednica je pozvana da ponovo otkrije neprocjenjivu vrijednost dijaloga kao strpljivog puta ka pravednim i trajnim sporazumima, zasnovanim na poštovanju ugovora, transparentnosti diplomatskog djelovanja i iskrenoj volji da se miru da prednost nad upotrebom sile. Iz toga proizlaze povjerenje i nada” – do određene mjere odražavaju stavove analitičara da je rješenje trenutnih sukoba složeno i da je potrebno uložiti veliki napor u upravljanje krizama kako bi se konačno došlo do rješenja. Što nije uvijek zagarantovano, vidi Pojas Gaze.

Lav XIV ne zaboravlja podsjetiti na greške Crkve, navodeći da su „neki učitelji shvatili da se razum ne može koristiti za legitimizaciju bilo koje sile ili vlastitog interesa koji se činio prikladnim. Stoga su u historijsko rasuđivanje uveli pitanje nesvodljive vrijednosti svakog ljudskog bića i moralnih granica moći. Mora se priznati da društvo i sama Crkva nisu uvijek bili dostojni ovih uvida koji se nalaze u njihovoj vlastitoj kršćanskoj tradiciji“.

Dva tako različita Amerikanca

Dva Amerikanca koja upravljaju dvijema zemljama ne mogu biti različitija; govor Lava XIV pršti humanizmom, pozitivnim mislima, jasnom vizijom, širokim pogledom, sjajnom strukturom koja je sačuvana čak i u engleskom prijevodu (govorio je na španskom, razumljivom, koji je naučio tokom 20 godina u Peruu), izrazom koji pruža zadovoljstvo slušaocu i čitaocu. A onda svaki dan slušam šta Donald Trump govori na raznim televizijama, bez reda i razloga, smislene radnje, bilo kakve logičke osnove ili poznavanja činjenica, i tužan sam što Lav XIV nije na svom mjestu. Zato mu je Papa lijepo rekao: „Oni koji obavljaju javne funkcije imaju posebnu obavezu da paze na svoje riječi kako bi razoružali jezik. Čvrstoća ne zahtijeva prezir; neslaganje ne podrazumijeva poniženje.“

Trump će biti obaviješten o ovome, ali Papine miroljubive i humane poruke neće uticati na haos u glavi američkog predsjednika jer ih on ne razumije, a do ovog zaključka vodi njegov nedostatak reakcije. Niti će to učiniti Putin, izraelsko rukovodstvo, zaraćene strane u Sudanu…

Željko Trkanjec (Jutarnji list)